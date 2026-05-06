שרון שרעבי, שאחיו אלי חזר מהשבי בעזה ואחיו יוסי נרצח בשבי על ידי מחבלי חמאס וישראל בן שטרית, תושב ירוחם שנפצע בקשה במלחמה בהיתקלות עם מחבלים בחאן יונס, השתתפו במסיבת עיתונאים של אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אליה הצטרפו בימים האחרונים, ושוחחו עם ערוץ 7.

שרעבי, הדגיש כי למרות שגדל בבית המזוהה עם הליכוד והוא מזוהה כמתנחל ודתי, זיהה דווקא בליברמן את המנהיג המתאים ביותר לתקופה הנוכחית.

"לא באתי לפוליטיקה בשביל להכפיש אף אדם אלא לחבר ולאחות. אני חושב שאביגדור הבהיר את קווי היסוד ואמר עם מי הוא מוכן להרכיב קואליציה ולא פסל את תנועת הליכוד כשותף עתידי בממשלתו", הוא מציין.

לדעתו ליברמן מסוגל לאחד את העם. "אני מאוד מקווה שהוא יזכה לתמיכה רחבה ויצרף לקואליציה את כל מי שיכול לתמוך בקווי היסוד שלו. הכרתי את אביגדור ומועמדים אחרים. כשראיתי שמדובר באיש נחוש, לא מזגזג והוא נוהג לקיים את ההבטחות שלו. אני מקווה להביא את הערכים שלי לפוליטיקה - ערכים של יושרה, נאמנות, להסתכל על האזרח באמת ולאחות את הקרע הקשה בחברה הישראלית".

בנוגע למיליטנטיות של ליברמן כלפי הציבור החרדי אומר שרעבי כי "אין כאן שום דבר נגד הדתיים אלא נגד ההנהגה החרדית שמעודדת בדלנות ואי גיוס לצה"ל שהוא צבא העם".

ישראל בן שטרית חש כי ההצטרפות לפוליטיקה היא חלק מהשיקום שלו מפציעתו הקשה. "חלק מהשיקום וההחלמה הוא לעשות למען עם ישראל. זה נותן את הכוח והדרייב".

לדבריו "הכי חשוב להפסיק לדבר על בדלנות ומגזריות. את זה צריך לקדם כי ביחד אף אחד לא יכול להכריע אותנו. הדבר הבסיסי הוא לדבר אל החברה הישראלית. כולנו חייבים להבין - שאפשר להמשיך באותה דוקטרינה של מגזריות ובחירות פעם אחרי פעם - וזה יהיה גם בסבבים מול איראן, חיזבאללה ועזה. אנחנו צריכים להחליט שבאנו להכריע".