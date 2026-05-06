פיקוד העורף, בשיתוף פעולה עם פיקוד הצפון וחיל האוויר, השלים תהליך מקצועי להארכת זמן ההתגוננות ב-49 יישובים באזורי הגליל העליון, התחתון ובמרכז הגליל.

המהלך נובע ממחויבות לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות, והוא התבצע לאחר בחינה של צוות מומחים שהוביל סדרת התאמות מבצעיות וטכנולוגיות.

רשימת היישובים המלאה

השינוי בזמני ההתרעה הוצג לראשי הרשויות הרלוונטיות על ידי נציגי פיקוד העורף. הארכת זמני ההתגוננות תיכנס לתוקף רשמי החל ממחר (חמישי), בשעה 16:00, כאשר פיקוד העורף ימשיך לבחון עדכון זמנים באזורים נוספים בהתאם לתנאים המבצעיים.

במסגרת עיקרי השינויים, ב-46 יישובים ובהם כרמיאל, עכו, חצור הגלילית, ראש פינה וכפר יאסיף, יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות. רשימת היישובים כוללת גם את אבו סנאן, בענה, ג'דידה מכר, טובא זנגרייה, מג'ד אל כרום, נחף, ראמה ותובל.

בשלושה יישובים נוספים - כפר מסריק, עין המפרץ וערב אל נעים - יוארך זמן ההתגוננות באופן משמעותי יותר, מ-30 שניות ל-60 שניות.

פיקוד העורף הבהיר כי תהליכי הלמידה והשיפור נמשכים כל העת במטרה לשפר את המענה לאזרחי ישראל בהתאם למרכיבי המערכה המשתנים.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, מסר: "הפיקוד ממשיך להעמיק, ללמוד ולבחון פתרונות שיחזקו את השמירה על חיי אדם, תוך קיום שיח רציף עם הרשויות המקומיות, ביקורים בשטח ולמידה ישירה של הצרכים העולים. במסגרת זו, מיושם כעת שינוי בזמני ההתגוננות ביישובים נוספים בצפון. המהלך מהווה חלק מתהליך סדור, אחראי ומבוסס ניסיון מצטבר. הארכת הזמנים נועדה לאפשר היערכות מיטבית בעת חירום ובכך לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים".