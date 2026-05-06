בן גביר התעמת עם תושבים ביפו ערוץ 7

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים היום (רביעי) סיור ברחובות יפו, אשר הוגדר על ידו כ"סיור משילות". לסיור התלוו בכירי משטרת ישראל שסקרו בפני השר את המצב הביטחוני והמשטרתי בגזרה.

במהלך הסיור התפתח עימות מילולי בין השר לבין מספר תושבים מקומיים שנכחו במקום. התושבים קראו לעברו של השר, "תלך מפה, אין לך מה לעשות כאן", והביעו מחאה על נוכחותו בשכונה.

השר בן גביר לא נותר חייב והשיב לקריאות התושבים באופן ישיר. "מי שלא נורמטיבי שיעוף מפה", אמר השר למפגינים במהלך חילופי הדברים ברחוב.

בן גביר: "עושה מה שלא עשו 30 שנה" ערוץ 7

בשיחה עם ערוץ 7 במהלך הסיור ציין השר כי התרשמותו היא שישנה עבודה משמעותית של המשטרה שהובילה להורדה באירועי הרצח והירי.

עם זאת, הוא הדגיש כי המשילות נבחנת גם בטיפול בפרטים הקטנים של חיי היומיום - "אותו עבריין שנוסע על אופניים ומטריד, או אותו בן נוער מיפו שצועק לעבר אישה יהודייה שעוברת, זה צריך לעצור".

השר הוסיף כי קיימת תוכנית מקיפה לטיפול באלימות בני נוער המלווה בעשייה בשטח, למרות המורכבויות הקיימות.

לדבריו, "יש תוכנית מקיפה לגבי אלימות של בני הנוער, אבל זה לא רק תוכנית, זה גם דברים שקורים בפועל. יש עבודה, יש עשייה, אין מאה אחוז, יש עליות, יש מורדות, אבל אני בכיוון שעושה מה שלא עשו 30 שנה במשטרת ישראל".