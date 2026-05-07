בין מרחבי המרעה ביהודה ושומרון לשטחים הירוקים של הגליל מתחוללת מערכה יומיומית על כל דונם של אדמת מדינה.

עמותת "גואלי הארץ" מובילה מענה אסטרטגי המשלב הנצחה מרגשת של נופלי מלחמת "חרבות ברזל", בחלוקת ציוד חקלאי מתקדם בעגלות ייעודיות ובפריצת צירים אסטרטגיים המבססים שליטה יהודית בשטח. בואו לקחת חלק בביסוס הריבונות בשטח דרך שותפות מעשית המבטיחה את עתיד ההתיישבות והתרחבותה.

הסיפור של "גואלי הארץ" הוא סיפורה של הציונות החדשה. הכל החל בכאב של מייסד העמותה, יונתן בן שושן, על אובדן חבריו הקרובים הלל ויגל יניב הי"ד. מתוך השכול, הוצת הניצוץ להקים הנצחה שאינה אנדרטה דוממת, אלא כזו שיוצקת חיים. כך יצא לדרך פרויקט "עגלות הגבורה" - מפעל הנצחה חי ונושם של עגלות עמוסות בציוד חקלאי מתקדם, בשווי מיליוני שקלים, הנושאות את שמותיהם של גיבורי ישראל שנפלו במלחמת "חרבות ברזל" ובפיגועים. עד כה חולקו מעל 40 עגלות המנציחות כ-50 גיבורים, ועם תמיכה נוספת בהוראות קבע, הובטח ע"י אחד התורמים על תרומה מיידית של עוד 15 עגלות נוספות.

עבור החוואים הנדרשים להתמודד עם תנאי שטח, אוכלוסייה ומזג אוויר מאתגרים ולפעול במהירות וביעילות כדי להתגבר על הקשיים, קבלת העגלה היא דרמטית. מעבר לסיוע הלוגיסטי והמענה הבסיסי לתחזוקת החווה, בנייתה והתרחבותה, העגלה מעניקה עצמאות בשטח ויכולת תגובה מהירה; מעל הכל, היא מסמלת עבורם שעם ישראל ניצב מאחוריהם ותומך בהם בפעילותם החלוצית.

במקביל, העמותה מסייעת לחוות בעצירת ההשתלטות הפלסטינית על קרקעות המדינה. שטח מבלי גישה נוחה הוא שטח בסכנה. "גואלי הארץ" מחוללים בימים אלו פריצת צירים אסטרטגיים בעזרת שופלים וכלים כבדים. פתיחת הדרכים, המוקדשות גם הן לזכר נופלים במלחמה, מאפשרת לחוואים להוביל עדרים למעיינות ושטחי מרעה שהיו חסומים עד כה ומנגישה את הגבעות והשדות החקלאיים לעובדים ולציבור. החוואים מעידים כי פעילות זו משנה את כללי המשחק, והופכת את הנקודות המבודדות ליישובי קבע בהם הריבונות היהודית היא עובדה מוגמרת. כבר היום מחזיקות החוות הפרוסות בשטח במעל מיליון דונם שטרם הוחזקו בידיים יהודיות.

עבור המשפחות השכולות השותפות במיזם, הפעילות של "גואלי הארץ" מעניקה משמעות חיה לאובדן שחוו. משפחות רבות מעידות כי הנצחת יקיריהן דרך בניית הארץ ומשימת ההתיישבות "מביאה אותם בחזרה לחיים". הגבורה של בניהן ממשיכה לפעום בשטח, מגינה על האדמה ואוחזת בה, כפי שעשו כאשר לחמו למען המדינה והגנתה.

עמותת "גואלי הארץ", עם יותר מ-400 מתנדבים פעילים הפרוסים בכלל הגזרות, יוצרת במו ידיה מודל של שותפות לאומית בשכול, בצמיחה מחדש לחיים של משמעות והופכים לחלק בלתי נפרד מהמהלך ההיסטורי של ביסוס הריבונות הישראלית.

כעת יוצאת העמותה במיזם "שקל ביום למהפכת ההתיישבות" בו לכל תורם הזדמנות להעניק שקל אחד בכל יום ולהיות שותף במהפכה המתרחשת בשטח. זוהי ההזדמנות לקחת אחריות, לבסס את הריבונות ולמנוע את אובדן השטח לידיים עוינות. יחד, ע"י שקל סמלי בכל יום, נכתב הפרק הבא בביסוס האחיזה היהודית בארץ. הצטרפו אלינו לכתיבת ההיסטוריה יחד עם השקל היומי שלכם.

