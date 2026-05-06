הרמטכ"ל בסיור בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (רביעי) לביקור שטח בדרום לבנון, בלב גזרת אלח'יעם, שם קיים הערכת מצב עם צמרת פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות והחטיבות הלוחמות.

במהלך הביקור, שרטט הרמטכ"ל את יעדי המשך מבצע "שאגת הארי", תוך שהוא חושף נתונים על הפגיעה הקשה בחיזבאללה ומבהיר כי צה"ל נערך להרחבת הפעילות מול איראן.

"מתחילת המבצע חוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה", אמר זמיר למפקדים. "המשימה שלכם היא להסיר כל איום, וכל יכולות צה"ל לרשותכם. אין לכם מגבלה בהפעלת הכוח לצורך כך".

רמטכ"ל הדגיש כי ישראל נמצאת בנקודת זמן אסטרטגית: "יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית. התיאום עם צבא ארה"ב נמשך כל העת, ובאיראן יש לנו שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית שתחליש עוד יותר את המשטר האיראני".

אחד משיאי הביקור היה סיור של הרמטכ"ל בתשתית תת-קרקעית של חיזבאללה שנחשפה בעומק של כ-25 מטרים. המנהרה אותרה במיקום ציני במיוחד: מתחת לחנות בגדי ילדים שנראית תמימה לחלוטין מעל פני השטח. "זוהי עוד הוכחה לשימוש של חיזבאללה במרחב האזרחי", אמר זמיר. "אתם פועלים באופן שיטתי להשמדת התשתיות האלו, ולא נלך לאחור עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון".