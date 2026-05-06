תלמידי שכבת י"ב במסלול החקלאי "מרחבים" זכו לשיחה פתוחה עם שר החקלאות, אבי דיכטר, שהגיע כדי לחזק את ידיהם ולהציג את התוכנית האסטרטגית של משרדו לשנים הבאות.

במהלך המפגש, הציג השר דיכטר את עיקרי התוכנית הלאומית לביטחון המזון עד שנת 2050. הוא הסביר לתלמידים כי המטרה המרכזית היא להגדיל משמעותית את התוצרת החקלאית המקומית כדי להפחית את התלות בייבוא, במיוחד לאור הלקחים שהופקו ממלחמות ומשברים עולמיים בשרשרת האספקה.

השר הדגיש כי משרדו פועל לייצר "ודאות וכדאיות כלכלית" עבור החקלאים, כדי להבטיח שעיסוק בחקלאות יהיה מקצוע רווחי ומתגמל עבור צעירים.

הוא שיתף את התלמידים בכך שהוא רואה בהם את חוד החנית של החלוציות המודרנית. "ההצלחה בשיקום החקלאות בצפון ובעוטף עזה היא המפתח לצמיחה הלאומית שלנו," ציין השר. "אני מאחל לכם שתזכו לא רק לאהוב את מה שאתם עושים, אלא לעסוק במה שאתם אוהבים".