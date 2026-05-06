בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מחק בשלב מקדמי בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשת "בית הפנקייק" בסך של מעל 2.5 מיליון שקל.

התביעה הוגשה בטענה כי הרשת מטעה את לקוחותיה לחשוב שהם צורכים סירופ מייפל אמיתי, בעוד שבפועל מדובר בסירופ "בטעם מייפל" המוגדר כנוזל תעשייתי.

ההחלטה על מחיקת ההליך התקבלה לאחר שהמבקש, חייל בשירות סדיר, הגיש בקשה להסתלקות מהתביעה ללא פסיקת גמול.

החייל טען כי מאז פרוץ המלחמה ופתיחת מבצע "שאגת הארי" הוא אינו מעוניין להמשיך בעיסוק המשפטי, ובא כוחו ציין כי הרקע לבקשה נעוץ גם בהתבטאויותיו של ח"כ לשעבר אביר קארה נגד ההליך ברשתות החברתיות.

בבקשה המקורית נטען כי הלקוחות הולכו שולל לחשוב שמדובר במוצר המבוסס על חומרי גלם טבעיים, בעוד שהסירופ מכיל חומרים משמרים וחומרי טעם.

השופטת יעל מושקוביץ ציינה בהחלטתה כי ב"כ המבקש לא הצליח לאתר תובע חלופי למרות מאמציו, "בנסיבות בקשת ההסתלקות לא מצאתי שיש צורך לנסות ולאתר מבקש חלופי. העובדה כי ב"כ המבקש לא עלה בידו לאתר מבקש חלופי על אף המאמצים שעשה, עשויה אף היא לבסס את עמדה כי אין אינטרס ציבורי מהותי בבקשת האישור".

קארה, שהוביל את המאבק הציבורי נגד התביעה, כינה את הפרשה "מייפל גייט" ובירך על המחיקה, "היום לאחר סבב תגובות הורה בית המשפט המחוזי על דחיית התביעה האישית של התובע ועל מחיקת בקשת האישור לא לפני שהוא מוסיף אמירה חשובה, שעצם העובדה שלא נמצא תובע חלופי למרות מאמצים של עו"ד, עשויה אף היא לבסס את העמדה כי אין אינטרס ציבורי מהותי בבקשת האישור מה שטענתי לכל אורך הדרך".

הוא הצהיר: "נמשיך להיאבק בכל מי שיבקש לעשות שימוש ציני בחוק התובענות הייצוגיות, ולא ניתן לבעלי עסקים לקרוס בגלל תביעות סרק שמוגשות נגדם. עורכי הדין ילמדו שהטריק הזה של 'העתק הדבק - שיק'. לא עובד יותר על המשק הישראלי, על הציבור ועל בתי המשפט".