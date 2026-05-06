ח"כ מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) הגישה היום (רביעי) דרישה דחופה להשעייתו המיידית של אריה גולן מהגשת התוכנית "יומן הבוקר" בכאן רשת ב'. זאת בעקבות דברים חריפים שנשא גולן בפתח התוכנית, שכוונו באופן אישי נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

במונולוג שפתח את השידור, פנה גולן ישירות לשר ואמר: "מר סמוטריץ', עם יד על הלב, אם יש לך איבר כזה בגופך - נניח שבמקום מאות הקיבוצניקים שנטבחו בשבעה באוקטובר... היו נטבחים, חס ושלום, מאות מתנחלים בשטחי יהודה ושומרון. גם אז היית מגמד את הטבח הנורא הזה למחדל טקטי?". גולן הוסיף והטיח בשר: "נראה שנטבחו ישראלים שכנראה פחות יקרים ללבך".

ח"כ וולדיגר לא נותרה חייבת ושלחה מכתב חריף לנציבת קבילות הציבור בתאגיד ולמועצת העיתונות. במכתבה הגדירה את האירוע כביזיון וכחריגה בוטה מכללי האתיקה העיתונאית. "להאזין ולא להאמין", כתבה וולדיגר. "אין מדובר בביקורת לגיטימית, אלא בשדרן שמטיף שנאה, הסתה ועיוות של מציאות מורכבת".

היא הדגישה כי השימוש בבמה הציבורית של התאגיד, הממומן מכספי האזרחים, לצורך "נאומים פוליטיים" אינו מתקבל על הדעת. היא דרשה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד גולן ולהשעותו מתפקידו לאלתר, בטענה ש"יומן הבוקר" הפך ל"במת תעמולה אישית".