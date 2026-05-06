רשתות לבנוניות פרסמו הערב (רביעי) תיעוד של חייל שצולם מעשן סיגריה ומצמיד אחת נוספת לפה של פסל נוצרי.

מצה"ל נמסר כי התיעוד נבדק. מדובר ככל הנראה מצילום בכפר דבל שנעשה על ידי לוחמים ועלה לרשתות החברתיות.

בחודש שעבר התעורר זעם בינלאומי בעקבות תיעוד של חייל ישראל משחית פסל נוצרי באותו כפר. החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש והודח מלחימה. חברו שתיעד אותו ספג עונש דומה.

מהתחקיר הצבאי עלה כי במסגרת פעילות של כוח צה"ל בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, החייל המעורב פגע בפסל בזמן שחייל נוסף צילם את התמונה שהופצה. שישה חיילים נוספים נכחו באירוע ולא פעלו לעצור אותו או לדווח עליו.

בצה"ל ציינו אז כי "נהלים בנוגע להתנהלות עם מוסדות וסמלי דת חודדו באופן מסודר לכוחות לפני כניסתם למרחבים הרלוונטיים, ויחודדו שוב לכלל הכוחות בגזרה בעקבות האירוע".