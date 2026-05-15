באוקטובר 2025, טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה נתניהו, הרגישה שקיבלה את חייה בחזרה. זה קרה ברגע שבו אחיינה, גיא גלבוע-דלל, שב הביתה משבי חמאס בעזה.

בראיון באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 היא מתארת את השנתיים הקשות בחייה. "זה היה ברמה של תחיית המתים", היא מתארת את התחושה עם חזרתו. "זו חרדה בלתי פוסקת לחיות שנתיים, כשאת יודעת איזה דברים קשים עוברים על האחיין שלך".

המתח הנפשי לא נשאר רק במישור הרגשי. גלבוע מספרת על אחותה מרב, אמו של גיא, שעברה ניתוח לב פתוח בעיצומו של המאבק. "תמיד אמרתי שמי שיצטרך את השיקום המאסיבי יותר תהיה מרב ולא גיא", היא אומרת בכאב. "כשאת אימא ואת שומעת שהבן שלך עובר כאלה דברים - זה הרבה יותר קשה".

גם גלבוע עצמה שילמה מחיר כבד. היא חושפת לראשונה כיצד הלחץ התפרץ ככאב פיזי משתק. "שלושה-ארבעה חודשים לפני שגיא שוחרר, הגעתי למצב שהפסקתי ללכת. היו לי כאבים ברגליים ולא יכולתי לעמוד", הרופאים אבחנו התפרצות של פיברומיאלגיה, מחלה שגלבוע הכחישה את קיומה בגופה מאז 2009. "הגעתי למצב שבו אמרתי שאני רוצה שיכרתו לי את הרגליים. לא יכולתי לסבול את הכאב".

הפתרון הגיע בדמות כדור הציפרלקס, שעליו היא מדברת היום בפתיחות מפתיעה: "תוך שבועיים קיבלתי את החיים שלי בחזרה. פתאום המועקה נעלמה".

רבים תהו מדוע גלבוע, דמות תקשורתית דומיננטית בדרך כלל, נעלמה מהמסכים בחלקים נרחבים מהתקופה. הסיבה, מתברר, הייתה ביטחונית ואישית כאחד. "לא יצאתי לתקשורת כי כל הזמן פחדנו שחמאס יעשה את ההקשר שאני דודה של גיא ואני עובדת בלשכה של ראש הממשלה".

על מערכת היחסים עם בנימין נתניהו אין לה אלא מילים חמות, למרות הביקורת הציבורית. בתגובה לטענות של עובדי לשכה לשעבר על יחס מזלזל מצד משפחת נתניהו, היא תוקפת "זה גועל נפש. אלה האנשים הכי כפויי טובה שיוצאים מהמשרד. אני לעד אודה לראש הממשלה ולמשפחתו על זה שקיבלתי את התפקיד ועל ההישגים ההיסטוריים שעשיתי".

כשעלתה האפשרות שגלבוע תמונה לדוברת הרשמית של ראש הממשלה, התעוררה סערה תקשורתית, כולל פרסום התבטאויות עבר שלה. גלבוע מבהירה בראיון כי לא הלחץ הוא שהכריע. "זו הייתה החלטה שלנו בסופו של דבר. אני לא רציתי להיות דוברת ראש הממשלה. זה תפקיד שבו אתה מוותר על החיים שלך, ויש לי שלוש בנות, שמונה כלבים ועבודה למען בעלי חיים שקשה לי להיפרד ממנה".

למרות הוויתור על הדוברות, גלבוע מסמנת את היעד הבא, והוא גבוה מתמיד. "אני רוצה להיות שרת החקלאות הבאה", היא מצהירה. "הציבור הימני היום לא מוכן להתפשר. הוא רוצה אנשים, שאולי יהיו פחות פוליטיקלי קורקט, אבל יילחמו על האידיאולוגיה שהובטחה להם".