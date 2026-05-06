לוחם צה"ל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (רביעי), כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

במספר אירועים אחר הצהריים שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

מצה"ל נמסר "אין נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".

מוקדם יותר שיגר חיזבאללה קצר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המתקפה כללה מספר אירועים שונים שבהם ניסה הארגון לפגוע בלוחמים הנמצאים בשטח.

במהלך האירועים, שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות הפועלים במרחב. כתוצאה מהנפילות, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל.

הלוחמים שנפגעו פונו באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. הודעה נמסרה למשפחותיהם על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

באירוע נוסף שהתרחש במקביל, חיל האוויר יירט בהצלחה כלי טיס עוין. היירוט בוצע בטרם הצליח כלי הטיס לחצות לשטח מדינת ישראל.