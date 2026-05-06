סוכנות הידיעות "רויטרס" מדווחת כי דו"ח של משרד ביטחון המולדת בארה"ב טוען שקול תומאס אלן, שהתפרץ לארוחת הערב של הנשיא טראמפ עם כתבי הבית הלבן ופתח בירי לפני כעשרה ימים, עשה זאת מתוך התנגדות למלחמה באיראן.

"לחשוד קול תומאס אלן היו תלונות פוליטיות וחברתיות רבות. ייתכן כי הסכסוך באיראן תרם להחלטתו לבצע את הפיגוע", נכתב בדו"ח. אנשי המשרד לביטחון המולדת מצטטים פוסטים שפרסם החשוד ברשתות החברתיות נגד המלחמה באיראן.

דובר משרד ביטחון המולדת סירב להגיב על הדו"ח המודיעיני. "דוחות אלה מודיעים לשותפינו על המידע העדכני ביותר הזמין בעקבות אירועים משמעותיים בעלי השפעה על ביטחון המולדת", אמר דובר המשרד.

כזכור, קול תומאס אלן התפרץ לארוחת הערב של טראמפ עם כתבי הבית הלבן בוושינגטון ופתח באש לעבר אחד מסוכני השירות החשאי, שלא נפגע. הוא נוטרל במהירות על ידי אנשי השירות החשאי, ומאז סירב לספר בחקירתו מה היה המניע לניסיון ההתנקשות בטראמפ.

בכתב האישום שהגיש משרד המשפטים נגד אלן, הוא מואשם במספר סעיפים ובהם ניסיון התנקשות, ירי בנשק חם במהלך פשע אלים, החזקת נשק בלתי חוקית, ירי לעבר סוכן השירות החשאי ועוד. בכתב התביעה בבית המשפט טענו התובעים כי "אלן לא הסכים עם עם טראמפ מבחינה פוליטית, ורצה להילחם נגד המדיניות והחלטות הממשל שאותן הוא מצא פסולות מבחינה מוסרית".