ועדת הכנסת לקידום מעמד האישה קיימה הבוקר (רביעי) דיון חריג בעקבות הקשיים שהתגלעו ביישום פסיקת בג"ץ שאפשרה לנשים להיבחן במבחני הרבנות הראשית.

הנבחנות תיארו עיכוב של כארבע שעות, יחס מפלה וחשש לבדיקה מחמירה של טפסי הבחינה. חברות כנסת תקפו את הרבנות וטענו כי ההסברים שניתנו "לא משקפים את מה שקרה בפועל". ברבנות דחו את הטענות וטענו כי פעלו לשוויון מלא.

יו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, פתחה בחריפות: "6 שנים נשים אמיצות נאבקו בבתי המשפט כדי לקבל את הזכות הבסיסית לגשת למבחני הרבנות הראשית. פסק הדין היה חד משמעי אבל לקח לרבנות הראשית זמן רב לכבדו וניסו לערער עליו. כשהגיע יום הבחינה לקח 4 שעות עד שהגיעו טופסי הבחינה. התוצאות של הבחינות נארזו בארגז שכתוב עליו 'מבחני הנשים' - דבר שהעלה חשש שיסמנו אותן ויבדקו את הטפסים בצורה מחמירה יותר".

כהן הוסיפה: "ההתנהלות לא היתה ממלכתית וגם הרבנים הראשיים הוזמנו לדיון והם בחרו לא להגיע. אני מעריכה ומודה לנשים האמיצות שניגשו למבחן הזה. אתן פתחתן את הדלת עבור אחרות".

הרבנית יערה מרים וידמן, אחת הנבחנות, תיארה את הקושי: "חשבתי שאחרי חודשים רבים של למידה אינטנסיבית, אני אישית תוך כדי שירות מילואים פעיל, אגיע לעשות מבחן שיבחן את הידע שלי. אבל מסתבר שהמבחן הזה בוחן גם במלחמת התשה ארוכה, גם את החוסן הרגשי שלנו וגם את האמונה שלנו בצדקת הדרך".

וידמן הסבירה את המניע: "ניגשנו כדי שנוכל לקבל הכרה רשמית של המדינה. כי כשמכניסים עוד קולות, אפשר להעיר נקודות שעד עכשיו לא עסקו בהן. כמו הלכות נידה לנפגעות תקיפה מינית - שאלות כאלה צצו רק כשפתחו את התורה לקולות נשיים".

ד"ר רות עגיב, נבחנת נוספת, אמרה: "עבדנו קשה מאוד כדי להגיע לרגע הזה והמפח נפש כשיצאנו וחשבנו שלא תהיה בחינה, הוא באמת היה עצום. אני מאוד מקווה שבהמשך הדרך נראה שכן הבחינות נבדקות בצורה הוגנת".

איתמר טובול, ראש תחום בחינות ברבנות, הכחיש אפליה: "אנחנו כגורם מקצועי, מעולם לא עשינו שום הבחנה וכמובן לא אפליה בין נבחנים גברים לנבחנות נשים. דאגנו ודואגים לשוויון מלא".

לדבריו, סיבת העיכוב התגלתה בבוקר הבחינה: "הובהר לנו, אפילו בבוקרו של יום הבחינה, שאותם צוות של רבנים שאמור לענות על שאלות לנבחנים לא יוכל להגיע לאולם הבחינה של הנשים. בבוקרו של יום הרב הראשי קיבל טלפון שאף אחד מהם לא יוכל להגיע. אחד אמר שלא מסתדר, אחד אמר שלא מרגיש טוב".

ח"כ גלעד קריב שאל: "האם פסלתם אותם למבחנים בעתיד?" טובול השיב: "זה עבר לבחינת הלשכה המשפטית. באותו בוקר מרתוני חיפשנו מחליף ובסוף הרב הראשי אמר שיענה על כל שאלה".

קריב דחה את ההסברים: "אני דוחה בצורה חד משמעית את הדברים שלכם. הפתרון שניתן ב-15:00 יכול היה להינתן ב-11:00. כדי להביא אתכם לאפשר לנשים להיבחן - הועמד לכם אולטימטום חסר תקדים במדינת ישראל שבית המשפט העליון מוציא כרטיס צהוב לרשות שלטונית. אני דוחה את התירוצים וההסברים שלכם והם לא משקפים את מה שקרה שם".

הרבנית שלומית פלינט מארגון עיתים אמרה: "שש שנים עמדנו בבג"ץ וראינו את נציגי הרבנות הראשית מגמגמים. לא האמנתי שאפשר לזלזל כל כך בתלמידות חכמים".

עורכת דין ורד בר ממרכז רקמן אמרה: "זאת היתה פארסה מוחלטת בבחינות הנשים. רציתם לעשות שוויון ובסוף יצא שהיה חוסר שוויון מוחלט. להיכנס לבחינה 4 וחצי שעות אחרי שהתחילה".

היו"ר סיכמה ודרשה: "היינו מבקשים לקבל את שמות הספקים שלא הגיעו בבוקר הבחינה. זאת הפרה בוטה של תנאי המכרז ודורשים שתהיה סנקציה משמעותית. נבקש תגובה רשמית של הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות שהמבחנים נבדקים בצורה אנונימית, ושהופקו הלקחים לקראת מועד הקיץ".