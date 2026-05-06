טד טרנר, המייסד האגדי של רשת CNN והאיש שחולל מהפכה באופן שבו העולם צורך מידע, הלך לעולמו היום (רביעי) בגיל 87. מותו של טרנר מגיע כשמונה שנים לאחר שחשף בראיון כי הוא מתמודד עם מחלת הדמנציה.

טרנר לא היה רק איש עסקים, אלא אדם ששינה את חוקי המשחק של המדיום הטלוויזיוני. בשנת 1980, נגד כל הסיכויים והתחזיות של המומחים באותה תקופה, הקים את CNN - ערוץ החדשות הראשון ששידר 24 שעות ביממה. עד אז, חדשות הטלוויזיה היו מוגבלות למהדורות ערב קצובות בזמן.

טרנר הפך את החדשות לאירוע חי ומתמשך, מהלך שהגיע לשיאו בסיקור הדרמטי של מלחמת המפרץ ב-1991, שקיבע את הרשת כגורם המשפיע ביותר בזירה הגלובלית.

לאורך עשורים בנה טרנר אימפריית מדיה ולצידה החזיק גם בקבוצת בייסבול.

יו"ר ומנכ"ל CNN הנוכחי, מארק תומפסון, ספד לו: "טד היה מנהיג אמיץ שתמיד בטח באינסטינקטים שלו. הוא היה ויישאר הרוח החיה של הרשת".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב "הוא היה אחד מהגדולים בהיסטוריית השידור וחבר שלי. CNN נהרסה לחלוטין לאחר שטרנר עזב אותה".