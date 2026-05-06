באוניברסיטת בר אילן נערך אמש (שלישי) כנס ההשקה לספרו של הרב יעקב אריאל, "פרקים בתורת המדינה", בהוצאת מרכז תורה ומדינה.

באירוע השתתפו שורת אישי ציבור ואקדמיה, בהם הרב יגאל קמינצקי, פרופ' אמנון אלבק, הרב מיכה הלוי, הרב נריה גוטל ונוספים. במהלך הכנס הפתיע הרב אריאל כאשר קרא לקידום שיתופי פעולה כלכליים וחברתיים בין העולם היהודי לעולם המוסלמי המתון.

בדבריו התייחס הרב למורכבות מול העולם המוסלמי בעת הנוכחית, אך הדגיש כי ישנה הזדמנות אמיתית לשיח: "80% מהאסלאם תומך בחמאס, אבל 20% לא תומך. באסלאם יש גם זרם אחר, זרם מתון, שלא רואה ביהדות את האויב הגדול שלו. איתו אפשר וצריך לדבר".

הרב הציע פתרונות מעשיים, ביניהם הקמת מוסד פיננסי משותף לשתי הדתות וטלוויזיה משותפת מוסלמית-יהודית שתשדר תכנים נקיים מאלימות וצנועים. "אפשר לעשות בנק יהודי-מוסלמי שמשותף לכולנו, לשתי הדתות", אמר הרב אריאל, "יצא לי להיפגש עם מנהיגים מוסלמים. היה מנהיג אחד מכפר קאסם, פוסק מוסלמי, שהסכים איתי. צריך לנצל את זה, וזה פתרון מצוין".

"ברגע שיש חלק מהאסלאם שמוכן לשתף פעולה כלכלי בתחום הבנקאות, זה פתח להרחבת כל היחסים, שהאחוז של האסלאם הזה יתרחב יותר ויותר. יש מדינות ערביות שלכתחילה רואות את זה דרך הלכתחילה. זה הפתרון האמיתי רבותיי, זה אחרית הימים רבותיי. מטרתנו היא להביא תיקון לעולם, יחד עם אחרים. נכון, אנחנו לא באותו מסגד, לא אותה אמונה, לא אותו דבר. אבל שיתוף פעולה כן".

הרב אריאל התייחס לזווית נוספת בשיתוף הפעולה בין היהדות לאסלאם. "אביא דוגמה אחרת שגם כן הצעתי בכנס בין דתי בבריסל, לפני כמה שנים, של מנהיגים מוסלמים ויהודים, שהשתתפתי בו. ואני הצעתי שם הצעה, טלוויזיה משותפת מוסלמית-יהודית. טלוויזיה שבה לא תהיה אלימות, ושיהיה צנוע. אני יכול להבטיח לכם מהיהדות מיליון צופים. אתם יכולים להביא מיליארד. הכוח בידיכם. הכסף בידיכם. בואו נעשה יחד".

בכנס נשא דברים גם פרופ' יוסי מן מהמחלקה למזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, שהדגיש את הפוטנציאל העצום שיש לעולם הרבני בשיח עם העולם הערבי והמוסלמי, במיוחד לאור הסכמי נורמליזציה באזור וגם לאחר אירועי שבעה באוקטובר.

מן ציין כי מנהיגים במפרץ הערבי מחפשים לשמוע את החזון היהודי לאזור, וכי ספרו של הרב אריאל מהווה מסמך דרמטי וקריטי המשרטט את גבולות הגזרה לשיתוף פעולה בסוגיות בוערות, כגון בנקאות ללא ריבית, רפואה והלכה ושילוב מיעוטים. לדבריו, "הציר הרבני הוא הציר שמבשר בשורה אמיתית" אל מול העולם הערבי.

זווית נוספת הנוגעת למשנתו המנהיגותית של הרב אריאל הובאה על ידי סא"ל הרב אודי שוורץ, ראש ענף הלכה ברבנות הצבאית, שחשף את הקשר ההדוק וההתייעצויות התכופות של צה"ל עם הרב במהלך חודשי המלחמה. הרב שוורץ שיתף כיצד בסוגיות מורכבות, דוגמת התרעננות חיילים בשבת או זיהוי חללים, הרב אריאל גילה הבנה עמוקה והעניק גיבוי הלכתי מלא לרבנות הצבאית כגוף הפוסק בשטח.

בסוגיית ההתרעננות בשבת, תיאר הרב שוורץ כיצד הרב אריאל הבהיר כי על אף התנגדותו לכיוון פסיקה ספציפי של הרבנות הצבאית בסוגיה זו, מי שקובע את הצורך המבצעי ממנו נגזר הדיון ההלכתי היא הרבנות הצבאית בלבד.