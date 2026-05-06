יו"ר מפלגת "זהות", משה פייגלין, וחבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי סיכמו בפגישה שנערכה היום על ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

השניים הודיעו כי החיבור נועד להקים בית פוליטי עבור הציבור האמוני והלאומי בישראל. לדבריהם, המהלך מבוסס על צורך בגיבוש כוח אידיאולוגי שאינו מתפשר על ערכי היסוד.

על פי ההסכם, הסיעה המשותפת תפעל לקידום שורת עקרונות ובהם הכרעה מול האויב, חיזוק ההתיישבות, עידוד עלייה, ביצור הזהות היהודית והחזרת המשילות. עוד צוין כי יפעלו לצמצום הבירוקרטיה ולחיזוק חירות הפרט. העקרונות יוגדרו כמצפן לפעילות בכנסת ובממשלה.

פייגלין אמר, "לאחר שואת העוטף ב-7 באוקטובר, החיבור בין מי שנאבקו בהסכמי אוסלו, התריעו מפני האסון הקרב ושילמו מחירים אישיים כבדים, הוא חיבור הכרחי למניעת האסון הבא!". הוא הוסיף כי החיבור יעניק למחנה הלאומי כיוון ברור ועומק אידיאולוגי שיאפשרו להציע חלופה מימין.

עוד ציין פייגלין, "אנו קוראים לכל הגופים האידיאולוגיים המבקשים לשלב זהות יהודית מוצקה וחירות אישית אמיתית, להצטרף למפלגת זהות ולעצב עבור בנינו ובנותינו מדינה יהודית, בטוחה ומשגשגת." לדבריו, מדובר במהלך רחב שמטרתו לאחד כוחות נוספים סביב תפיסת העולם המשותפת.

בן ארי אמר, "אחרי ה-7 באוקטובר פקחנו את העיניים והבנו שלא ניתן להמשיך לחיות בתוך קונספציה של אשליות הרות אסון." הוא הוסיף כי מנהיגות אמיתית נמדדת באומץ ובאחריות, וציין כי בכוונתם להוות חומה אידיאולוגית לשמירה על ישראל כמדינה יהודית.

השניים הודיעו כי מטה משותף כבר החל בגיבוש הרשימה, שתכלול דמויות מהמרחב האמוני, האידיאולוגי והביטחוני. בנוסף, ציינו כי יפעלו בשקיפות ובהסכמה לצירוף גורמים פוליטיים וציבוריים נוספים המזדהים עם עקרונות היסוד של המהלך.