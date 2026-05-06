הליך בחירת רב העיר בגבעת שמואל ממשיך להתקדם: מועצת העיר אישרה בישיבתה האחרונה היום (ד) חמישה נציגים מטעם העירייה שישמשו כחברים בגוף הבוחר את רב העיר הבא.

מי שבירך על ההתקדמות הוא חבר מועצת העיר דור חרלפ, שעדכן את התושבים לאחר הישיבה וכתב כי מדובר בצעד משמעותי בדרך להשלמת ההליך. “סיימנו כעת את ישיבת מועצת העיר, בה אישרנו חמישה נציגים מטעם מועצת העיר לגוף הבוחר לבחירת רב לעיר גבעת שמואל", כתב חרלפ. “אני שמח שהתהליך הזה מתקדם".

חרלפ ניצל את ההודעה גם כדי להעניק גיבוי לראש העיר יוסי ברודני, שבשנה וחצי האחרונות עמד במרכז הביקורת סביב העיכוב במינוי רב העיר. “אבקש לברך את ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני שהוא מקדם מינוי רב ציוני לעיר גבעת שמואל", כתב. “מבטיח להמשיך לעדכן".

אישור נציגי העירייה לגוף הבוחר נחשב לאחד השלבים המרכזיים בהליך בחירת רב עיר. הגוף הבוחר מורכב מנציגי ציבור, חברי מועצה, רבנים ונציגי בתי כנסת, והוא זה שמכריע בסופו של דבר בזהות הרב הנבחר.

סוגיית מינוי רב העיר בגבעת שמואל מעסיקה את המערכת הפוליטית והציבורית בעיר במשך תקופה ארוכה. לאורך החודשים האחרונים נשמעה ביקורת מצד גורמים שונים שטענו לעיכובים בקידום ההליך, במיוחד על רקע העובדה שבערים אחרות קודמו בחירות לרבני ערים בקצב מהיר יותר.