נתניהו בפתח ישיבת הקבינט: תיאום מלא עם ארה"ב, לא הופתענו מטראמפ דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (רביעי) הצהרה בפתח הקבינט המדיני-ביטחוני. "אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה".

נתניהו הוסיף והדגיש "יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הוצאת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה מאיראן".

הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם", דברי נתניהו.

הדברים באו בעקבות דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס לפיו ישראל הופתעה מהשינוי המהיר בעמדתו של הנשיא דונלד טראמפ ומהקרבה להסכם חדש עם איראן. עוד דווח כי בישראל נערכו להסלמה צבאית ולא היו מודעים לכך שהנשיא האמריקני חותר לסגירת עסקה בטווח הזמן המיידי.