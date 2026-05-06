פגישת עבודה מקצועית התקיימה השבוע במשרד התרבות בהשתתפות שר התרבות והספורט מיקי זוהר, סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך והנהלת השדולה למען האישה החרדית והדתית.

הפגישה נערכה בעקבות פניות רבות שהגיעו לשולחן השדולה מצד נשות אמנות ותרבות מהמגזר הדתי והחרדי, שדיווחו על קשיים תקציביים ולוגיסטיים בשימור ופיתוח יצירה יהודית נשית.

במהלך הפגישה הוצג גם מצבה של "גלריית המקלט" בירושלים. מנהלת הגלריה, ד"ר נעה לאה כהן, הציגה בפני השר את המורכבות שבמציאת מקום קבע למוסד, המוגדר כבית מקצועי לאמנות פלסטית חרדית ושורשית.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי, "לכל אישה בישראל, מכל מגזר, צריך שתהיה הזדמנות אמיתית ליצור, להתפרנס ולצרוך תרבות בהתאם לאורח חייה ואמונותיה. לא ייתכן שיוצרות דתיות וחרדיות ייתקלו בחסמים שמונעים מהן להביא את הקול הייחודי שלהן לקדמת הבמה".

לדברי השר, המשרד פועל להעניק לרשויות המקומיות גמישות רחבה יותר בבחירת סוגי המופעים עבור התושבים, כולל אפשרות למימון מופעי נשים לנשים בקהילה הדתית והחרדית. הוא הוסיף כי מדובר במהלך שנועד להנגיש את התרבות לכלל הציבור ולחזק את מקומה של האמנות היהודית הנשית במרחב הציבורי.

ח"כ לימור סון הר מלך אמרה כי, "השדולה משמשת כפה עבור הנשים החרדיות והדתיות מול מקבלי ההחלטות. הפגישה השבוע נולדה מתוך צורך אמיתי שעולה מהשטח - נשים שרוצות ליצור ולצרוך תרבות יהודית איכותית אך נתקלות בחסמים".

לצד ד"ר כהן, הציגו מנהלות השדולה ענת גופשטיין וד"ר מלכהלי בלוי חנוכה את תמונת המצב בתחום. בלוי חנוכה, העוסקת בתחום סרטי הילדים, שיתפה מניסיונה האישי על הקשיים הבירוקרטיים המלווים יוצרת חרדית המבקשת להפיק תוכן מותאם ואיכותי.

ענת גופשטיין אמרה כי, "אנחנו פועלות מול משרדי הממשלה כדי לוודא שיהיה שוויון בין אישה דתית או חרדית לבין הציבור הכללי. חשוב שכל אומנית תוכל לממש עצמה באופן שוויוני ולא תיתקל במחסומים בשל האמונה שלה".

ד"ר מלכהלי בלוי חנוכה הוסיפה כי, "כמי שחיה את עולם היצירה והפקות הסרטים למגזר החרדי שנים רבות, אני מכירה על בשרי את המורכבות. המטרה שלנו היא להסיר את המכשולים ולהבטיח שגם אמנות נשית יהודית תקבל את ההכרה והמשאבים הראויים".