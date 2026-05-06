הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר, פרסם היום (רביעי) מכתב מחאה חריף בעקבות החלטת רשויות בלגיה להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים באנטוורפן.

במכתבו כתב הרב הראשי: "הזדעזעתי לשמוע שרשויות החוק בבלגיה הגישו כתב אישום כנגד שלושה מוהלים. תקצר היריעה מלהביע מורת רוחי מדבר זה. חבל מאוד שמדינה זו מצטרפת לרשימה לא מחמיאה של נושאי דגל מלחמה ביהדות שבהגדרה העולמית נקראת - אנטישמיות".

הרב בר הדגיש את מרכזיות ברית המילה בזהות היהודית: "אחד מסימני הזהות של יהודי, באשר הוא שם, זו העובדה שהוא מקיים את הצו האלוקי של 'הימול לכם כל בשר'. ההיסטוריה מלמדת אותנו כיצד יהודים בכל התקופות ובכל רחבי תבל, מאז היותו לעם, מסרו נפשם למען מצוה חשובה זו".

הרב הראשי דחה את הטענה כי ניתן לבצע ברית מילה באמצעות רופאים במקום מוהלים מוסמכים: "הטענה כביכול שניתן לערוך בריתות על ידי רופאים ולא על ידי מוהלים מוסמכים כיוון שהם לא הוכשרו לטיפול כירורגי מופקעת מעיקרא. ההיסטוריה מעידה שמאז היות עם ישראל לעם, הרבה לפני שיש תיעוד על תושבי אירופה, המוהלים הם אלו שמלו את ילדי ישראל. מילה זו מצווה ולא ניתוח כירורגי, וישנן דרישות הלכתיות שרופאים לא מכירים כלל ולא עומדים בתנאי ההלכה לקיום מצוה זו".

בסיום מכתבו קרא הרב הראשי לרשויות הבלגיות: "אני קורא לרשויות לשקול פעם נוספת את צעד הנמהר ולקחת בחשבון את הפגיעה בקהילות ישראל בכל רחבי תבל, ולחזור מתביעה חסרת תקדים זו".

כזכור, הבוקר הודיעה בלגיה על הגשת כתב אישום נגד שלושה מוהלים שנעצרו בשנה שעברה באנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הסמכה רשמית של המדינה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות וכינה את המהלך "אות קלון על בלגיה".