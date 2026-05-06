השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס הערב (רביעי) בראיון ל'קול ברמה' למגוון נושאים, ובהם יחס המשטרה לציבור החרדי, המצב הביטחוני והקשרים עם חמאס, חיזבאללה ואיראן.

בן גביר התייחס לטענות על אלימות משטרתית כלפי החרדים: "כשאני שומע שבחור חוטף מכות או כשמתנהגים איתו שלא כדין אני מיד בודק. הסיפור ששודר אתמול במהדורה נמצא בבירור. אני גאה במשטרה, אין 100% אבל רוב השוטרים הכילו ולא התנהגו באלימות. אני בעצמי פיקחתי בשטח שעות רבות, הציבור החרדי לא שונה מציבורים אחרים".

בהתייחסו למו"מ עם גורמי טרור ואיראן, הבהיר בן גביר: "עשינו עבודה נפלאה באיראן ועדיין יש מה לעשות. אני לא מאמין במו"מ איתם, גם לא עם חיזבאללה וחמאס. הם משקרים את האמריקאים, מקווה שטראמפ יבין ויוביל לתוצאות טובות".

הוא הוסיף והדגיש: "לא מאמין לשום הסכם, לא עם איראן ולא עם חיזבאללה וחמאס".

בנוגע למצב הביטחוני בגבולות הצפון והדרום, אמר השר: "הקו האדום בלבנון צריך להיות ברור, לא נוכל להמשיך לתת להם להוות איום על חיילי ותושבי ישראל. צריכים להרחיב ולעשות רצועת ביטחון רחבה גם שם וגם בעזה, אסור לנו להיות תמימים".

בהתייחסו לקשרים עם הציבור החרדי, אמר יו"ר עוצמה יהודית: "אני היחיד שלא גזרתי קופון על החרדים, יכולתי לעשות הון פוליטי ולא עשיתי. אני אוהב את הציבור החרדי ואנחנו גאים להיות גם הבית שלהם".