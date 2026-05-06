המנהיג הליטאי הרב משה הלל הירש הסיר את התנגדותו לקידום חוק הגיוס, לאחר תקופה שבה הקפיא את המהלך מחשש לפגיעה בבני הישיבות.

הרב הירש, שתמך בתחילה בחוק, נסוג ממנו לאחר שהייעוץ המשפטי הכניס תיקונים שלדעתו עלולים להוביל להחמרת הסנקציות על עריקים חרדים.

על פי דיווח בחדשות 12, חברי הכנסת של דגל התורה, שכפופים לרב הירש, ניסו לשכנע אותו לתמוך בחוק בטיעון שאם החוק לא יחוקק כעת, המשתמטים החרדים יהיו חשופים ליותר סנקציות, לשלילת תקציבים ולמעצרים.

בנוסף, הח"כים הזהירו כי ציבור המצביעים החרדי עלול להתמרמר ולא לצאת להצביע ביום הבחירות אם חקיקת החוק לא יעבור.

לאחר שמיעת הטיעונים, הרב הירש החליט להסיר את התנגדותו בתנאי שהרב דב לנדו יאשר את המהלך.

"תלכו לרב לנדו ואם ייאשר - לא אתנגד", אמר. במפלגות החרדיות מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה שהרב לנדו יאשר להתקדם לחקיקה.

במקביל, נפגש ביום ראשון יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לשיחה ארוכה. ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי אם הרבנים יאשרו את החקיקה, הקואליציה תביא את החוק להצבעה עוד לפני הבחירות.