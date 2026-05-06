כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי עזאם אל-חיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה חליל אל-חיה, חוסל בתקיפה ברצועה.

גורם ישראלי הדגיש בתגובה לדיווח כי "בנו של אל-חיה לא היה יעד לחיסול, אך ייתכן ששהה במקום שבו תקפו כוחות צה"ל בעזה במהלך היום".

בכיר ביטחוני אחר אמר כי בנו של מנהיג חמאס בעזה הוגדר כ"מחבל פעיל" בארגון הטרור ושהותו באזור שבו חוסלו מחבלים מעידה על כך.

בהמשך דווח כי יעד החיסול בתקיפה בעזה שבה חוסל עזאם אל-חיה היה מפקד נוחבה שפיקד על אחד ממוקדי הפשיטה של חמאס בעוטף עזה במתקפה הרצחנית של השבעה באוקטובר.