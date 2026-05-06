המשחק הטעון בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים (רביעי) החל באווירה נפיצה מחוץ למגרש, כאשר שורת תקריות אלימות וחיכוך גבוה בין המשטרה לאוהדים העיבו על חוויית הספורט עוד לפני עליית השחקנים לדשא.

המשטרה הודיעה כי עצרה הערב נער בן 15 בחשד שתקף קצין משטרה בשער הבידוק בכניסה לאצטדיון.

על פי החשד, במהלך העומס בכניסות, הנער תקף את הקצין וגרם לחבלה בידו. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי, והחשוד הועבר לחקירה. התקרית התרחשה בצל דיווחים של אוהדים רבים על דוחק קיצוני וצפיפות בשערים, שהחריפו עקב נוכחות מוגברת של פרשים ושוטרים שביצעו בדיקות קפדניות.

מוקדם יותר היום, עוכבו עשרות אוהדי בית"ר ירושלים בתחנת המשטרה ביפו לאחר ששוטרים עצרו את האוטובוס שבו נסעו.

בחיפוש שנערך בתוך הרכב נתפסו סכין יפנית וחומר החשוד כסם. המשטרה הורתה לכלל הנוסעים לרדת מהאוטובוס וללוותם לתחנה, מה שעורר זעם רב בקרב האוהדים שטענו לענישה קולקטיבית ולפגיעה בזכותם לצפות במשחק.

מטעם מועדון בית"ר ירושלים נמסר בתגובה: "מדובר בבושה ובדוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדי כדורגל. עצירת אוטובוס שלם כדי לסמן טריטוריה ולעורר מהומה ללא התגרות היא התנהלות חמורה שהורסת את חוויית האוהד בישראל".