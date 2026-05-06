יותר משנתיים וחצי חלפו מאז המתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר ובכאן חדשות דווח כי צה"ל קרוב להשלמת אחד היעדים המרכזיים בצפון הרצועה: ניקוי יסודי ומוחלט של העיירה בית חאנון.

בימים האחרונים ביצעה אוגדת עזה מבצע הנדסי רחב היקף שכלל הריסת מבנים וקידוחים עמוקים לאיתור והשמדת מנהרות אסטרטגיות שנותרו במרחב.

ההכרזה הצפויה נחשבת לאבן דרך משמעותית, שכן היא מסמנת את האזור הראשון ברצועה שבו הוסר האיום הישיר והקרוב על יישובים ישראליים סמוכים כמו שדרות, ניר עם, ארז ומפלסים. בצה"ל רואים בכך עדות לקצב ההתקדמות המבצעי, המאפשר יצירת "מרחב חיץ" בטוח יותר לאורך הגבול.

לצד ההצלחות המבצעיות, התמונה המדינית נראית מורכבת בהרבה. גורמי ביטחון ישראלים התייחסו הערב לסטטוס של "תוכנית מועצת השלום" של ממשל טראמפ, וציינו כי היא נמצאת במבוי סתום. לפי הגורמים, חמאס מסרב בתוקף להתפרק מנשקו או להעביר סמכויות לממשלת טכנוקרטים, ובמקום זאת פועל בשיטתיות למשוך זמן כדי להתחמש מחדש ולבסס מחדש את משילותו ברצועה.

לאור זאת, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות הריאלית שבה לא יהיה מנוס מחזרה ללחימה בעצימות גבוהה ברחבי הרצועה.