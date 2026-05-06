חמישה ימים חלפו מאז נעצרו שלושה פעילי ימין בבנימין בשבת האחרונה על ידי השב"כ, ועד כה נמנע מהם לפגוש את עורכי דינם בעקבות צו מניעת מפגש חריג.

מעצרם של השלושה הוארך עד לתחילת השבוע הבא, ועל פי דיווחי בני משפחותיהם, הם מוחזקים בתנאים קשים המעוררים דאגה עמוקה לשלומם.

צוות ההגנה מארגון "חוננו", הכולל את עורכי הדין נתי רום, עדי קידר ודניאל שמשילשווילי, תוקף בחריפות את השימוש בכלים המשפטיים הקיצוניים ששמורים בדרך כלל לחקירות טרור מורכבות.

עו"ד שמשילשווילי יצא במתקפה ישירה נגד החטיבה היהודית בשב"כ, בטענה כי היא פועלת ממניעים אידיאולוגיים פסולים נגד ציבור המתיישבים.

"אנחנו זועקים את זעקתם של המתיישבים בבתי המשפט. לא נאפשר מצב בו לאחר השבעה באוקטובר יתייחסו למתיישבים כאל אויבים. מדובר בהתנהלות נפסדת שנועדה למנוע מהעצורים את הזכות הבסיסית להגן על עצמם. אנחנו קוראים לראש השב"כ לעשות סוף למדיניות הזו", אמר.