נשיא המדינה, יצחק הרצוג, היה היום (רביעי) לנשיא הישראלי הראשון שמבקר באופן רשמי בפנמה. הרצוג ורעייתו מיכל התקבלו בטקס ממלכתי ומפואר בארמון הנשיאות על ידי הנשיא היוצא, חוסה ראול מולינו, כשברקע המתיחות הביטחונית הגבוהה במזרח התיכון והשפעותיה על הזירה הבינלאומית.

במוקד הפגישה המדינית עמדה האסטרטגיה המשותפת מול איראן. הרצוג בחר לנצל את הבמה הבינלאומית כדי להחמיא למדיניותו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בכל הנוגע לריסון תוכנית הגרעין של טהרן. "הקהילה הבינלאומית אינה יכולה לעצום עין מול הכאוס האיראני," הצהיר הרצוג. "אני מצדיע לנשיא טראמפ על החלטתו האמיצה למנוע מאיראן יכולת גרעינית".

הנשיא הזכיר כי פנמה וישראל חולקות מהות דומה כ"מדינות גשר" המחברות בין עולמות, אך גם ככאלו שחוו על בשרן את זרוע הטרור של חיזבאללה - בהזכירו את הפיגוע המחריד בטיסה הפנימית בפנמה בשנת 1994, בו נרצחו 20 בני אדם. הוא הדגיש כי ניסיונותיה של איראן לשבש את חופש השיט, כולל פגיעה בכלי שיט הנושאים את דגל פנמה, הם איום ישיר על הכלכלה העולמית.

הרצוג שיבח את פנמה כמעוז של סובלנות בתקופה של גאות באנטישמיות העולמית, וציין לטובה את הקהילה היהודית החזקה והשורשית במדינה.