השר לשעבר מתן כהנא פרסם פוסט שבו התייחס לביקורת שנשמעה סביב קיום מטס במסגרת טקס החלפת מפקד חיל האוויר.

לדבריו, האירוע נועד להעביר מסר של דיוק, סדר וחתירה למצוינות לכלל אנשי החיל. כהנא תיאר כיצד במהלך טקס החלפת הפיקוד, בשעה מדויקת, עברו מעל רחבת הטקס מבנים של מטוסי קרב, מסוקים ומטוס הרקולס בדיוק ברגע שבו הרמטכ"ל ומפקדי החיל עלו לבימת הכבוד.

לדבריו, "מאות רבות של קציני ונגדי חה"א שעמדו שם נרגשים בקהל הפנימו את המסר - בדיוק במקום. בדיוק בזמן".

עוד כתב כי יש מי שלועגים להקפדה בחיל האוויר על סדר, משמעת ותזמון מדויק, אך לטענתו מדובר בחלק בלתי נפרד מהיכולת המבצעית של החיל. כהנא כתב, "מי שרוצה חיל אוויר שיודע להרוג 15 מדעני גרעין ומפקדים איראניים בכירים תוך 15 שניות בלב טהראן, כדאי שידע - אין דרך אחרת".

הוא הוסיף כי השאיפה למצוינות חייבת להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של חיל האוויר, החל מהמסדרים והטקסים ועד להכנת המטוסים והתכנון המבצעי. לדבריו, גם איחור קטן, רשלנות או חוסר הקפדה בפרטים עלולים לחלחל לכל שרשרת הביצוע.

בסיום הפוסט טען כהנא כי גם אם ניתן היה לקיים טקס החלפת מפקד ללא מטס, המסר הערכי והמקצועי שמועבר באמצעותו חשוב לארגון כולו.

הוא הוסיף כי למיטב זכרונו, המטוסים המשתתפים במטס ממשיכים לאחר מכן לגיחת אימון.