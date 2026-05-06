השר לשעבר מטעם הליכוד גלעד ארדן מצהיר כי כי הוא "בוחן הקמת מפלגת ימין מאחדת".

"אני לא איש מרכז, אני איש ימין מובהק", אמר ארדן בראיון לחדשות 12 והסביר את המהלך. "יש פה ציבור גדול מאוד, עוד יותר לאחר 7 באוקטובר שנמאס לו מזה ששתי האפשרויות היחידות שהוא רואה לנגד עיניו זה ממשלת ימין שתלויה במפלגות החרדיות ולכן אי אפשר להביא פה שותפות אמיתית בנטל, גיוס, לימודי ליבה שיאפשרו לכולם להשתלב בשוק העבודה, ומצד שמאל, בטח אחרי איחוד בנט ולפיד, אנחנו רואים תחרות מי יהיה ראש הגוש, מי יחרים כל ישיבה עם הצד השני, וברור לרוב הציבור שממשלה כזו שמאלנית תהיה תלויה בקולות הערבים".

לדבריו "יש ואקום פוליטי של אנשים שרוצים לראות פיוס לאומי, שרוצים לראות אותנו יושבים יחד ומתעסקים בבעיות האמיתיות, במערכת התחבורה התקועה ובמשילות בגליל ובנגב. ההתכתשות הזו באה על חשבון כל כך הרבה דברים שהציבור מחכה לפתרונות ולהכרעות היסטוריות שפשוט לא קורות. המפלגה תהיה מפלגת ימין מאחדת אם היא תקום, והחלטה תתקבל בשבועות הקרובים".

בשבועות האחרונים דווח על יוזמה להקמת מפלגה שתתבסס על אנשי ליכוד - ביניהם השר לשעבר משה כחלון, ח"כ יולי אדלשטיין וסגנית שר החוץ שרן השכל.