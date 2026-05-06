הוועדה העליונה של הערבים בנגב והמועצה האזורית של הכפרים הבלתי מוכרים הביעו התנגדות חריפה למינוי יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל.

בתחילת השבוע החליטו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאמץ את החלטת ועדת האיתור המקצועית, וחתמו על מינויו של אליהו, המכהן כיום כראש מנהלת ההתיישבות, למנהלה החדש של רשות מקרקעי ישראל.

קודם לכן כיהן אליהו כראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, מנכ"ל תנועת "רגבים", מנכ"ל המועצה האזורית מטה בנימין ומזכיר היישוב חרשה.

הוועדה הערבית טענה כי "מינויו של אליהו נעשה משיקולים פוליטיים ובאופן מזורז ערב הבחירות לכנסת, וזאת למרות חשדות ופגמים משפטיים שעליהם הצביע סגן היועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון - דבר המעורר שאלות לגבי חוקיות המהלך ואופיו".

לדברי הוועדה, רשות מקרקעי ישראל נחשבת לאחד המוסדות המשפיעים ביותר בתחומי הקרקע, התכנון והפיתוח, ולכן המינוי מהווה "איום ישיר על עקרונות הצדק והשוויון".