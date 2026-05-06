13 ניצחונות בית רצופים היו להפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד העונה ובכך השוותה רצף היסטורי השייך להפועל חיפה בעונת האליפות ההיסטורית ב-1998/99 ולמכבי תל אביב.

הערב (רביעי) קיוותה הפועל לעשות היסטוריה של ממש עם ניצחון 14 ברציפות באצטדיון בלומפילד הביתי, מול היריבה המושבעת מכולן - בית"ר ירושלים ועל הדרך גם לחבל עבור הירושלמים במאבק האליפות.

כרטיס אדום ישיר בדקה ה-30 ואיבוד כדור על סף הירידה להפסקת המחצית, חיבלו במאמציה של הפועל ת"א, ובית"ר ירושלים במשחק חלש ולא מספיק טוב, ניצחה 1:0 שהשאיר אותה במקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל למחזור נוסף, 5 מחזורים לסיום עונת 2025/26.

בית"ר ואוהדיה כבר קיוו לפתוח פער מהשניה בטבלה הפועל באר שבע שנקלעה למבוכה מול מכבי חיפה במשחק המקביל בסמי עופר.

או אז, טעות קשה של שופט המשחק שפסק לבעיטת קרן, גרמה לשער כאשר שחקן באר שבע נגח את הכדור פנימה בדקה ה-90.

שתי המובילות של טבלת ליגת העל בכדורגל מנצחות מחזור משחקים נוסף בדיוק באותה התוצאה, הפעם 1:0, והפער ביניהן בטבלת ליגת העל בכדורגל נותר על כנו כשהירושלמים מובילים בנקודה אחת על האדומים מבאר שבע.

השתיים יפגשו ביום שלישי הבא באצטדיון טדי שבבירה למשחק שכנראה יהיה על תואר האליפות.