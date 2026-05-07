חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האיסלאמית - הפלג הדרומי, הדגיש בנאומו בכנס של המפלגה את חשיבות מעורבותם של הפעילים במערכת הבחירות הקרובות, שאותה תיאר כחשובה ביותר עבור החברה הערבית בישראל.

עבאס ציין כי תוצאות הבחירות הקרובות ישפיעו על הביטחון, הקיום והעתיד של החברה הערבית, וכי הן יתורגמו לחיי אדם, שכן האלימות והפשיעה פוגעות בה קשות. על רקע זה הביע תקווה להשיג "ניצחון גדול" בבחירות.

חבר הכנסת וליד טהא (רע"מ) אמר כי לרע"מ תפיסה איסלאמית כוללת, וכי היא המפלגה היחידה המחברת בין היבטים לאומיים, אזרחיים, פאן־ערביים ודתיים. טהא ציין כי רע"מ אינה מעוניינת להיות באופוזיציה, אלא חותרת לשחק במגרש הפוליטי לא כ"שחקני ספסל" אלא כ"שחקנים מרכזיים".

חבר הכנסת וליד אל-הוואשלה (רע"מ) אמר כי בתקופת השתתפותה של רע"מ ב"ממשלת השינוי" נהרסו 34 בתים בנגב, וכי כיום יותר מ-6,000 בתים בנגב מאוימים בהריסה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב (רע"מ) הדגישה כי רע"מ עוסקת בראש ובראשונה בבעיות ובצרכים של החברה הערבית, וכי המפלגה חוותה את המשמעות של היותה באופוזיציה לעומת היותה חברה בקואליציה, לצד מקבלי ההחלטות.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת (רע"מ) אמר בנאומו כי חבירת רע"מ ל"ממשלת השינוי" הוכיחה שניתן להשפיע, לשרת את החברה הערבית, למנוע הריסת בתים ולהילחם בפשיעה.