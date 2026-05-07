שוק העבודה הישראלי ניצב בפני טלטלה היסטורית: בעוד שהערכות מחקריות מצביעות על כך שכמחצית מהמקצועות המוכרים ישתנו או ייעלמו בעשור הקרוב, כניסתה של הבינה המלאכותית היוצרת מאיצה את התהליך הזה באופן חסר תקדים.

כדי להתמודד עם אי-הוודאות, הכריז שירות התעסוקה על הקמת "מרכז בינה בתעסוקה" - גוף לאומי ראשון מסוגו שישמש כ"מגדל פיקוח" ומרכז מחקר לשוק העבודה המשתנה.

מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, הסבירה כי מטרת המרכז היא לעבור מניהול "תגובתי" ליוזמה המבוססת על נתונים.

המרכז, שנמצא כעת בשלבי גיוס כוח אדם, יפעל בחמישה צירי פעולה מרכזיים כדי להבטיח שהעובד הישראלי לא יאבד את הרלוונטיות שלו.

המרכז יפעל לאיסוף נתונים על מקצועות שמתייתרים ומיומנויות חדשות שנדרשות. הנתונים יונגשו לציבור באמצעות "דשבורד תעסוקה" וישמשו בסיס לקבלת החלטות בממשלה.

במקביל יתבצעו פעולות להקמת סביבה בטוחה לבחינת סוכני AI וכלים טכנולוגיים חדשים בשוק העבודה. המרכז יפעיל חממה לסטודנטים וג'וניורים וזירה לחיבורים בין חברות טכנולוגיה לממשל.

לצד אלה יוקם מערך הדרכה שיקנה מיומנויות AI מעשיות לדורשי עבודה, למעסיקים ולעובדי שירות התעסוקה עצמם.

המרכז יפעל בשיתוף פעולה רחב עם גופים כמו מערך הדיגיטל הלאומי, הלמ"ס, משרד הכלכלה וארגונים בינלאומיים כמו ה-OECD וה-ILO, במטרה להפוך את ישראל למודל עולמי של היערכות ממשלתית לעידן הבינה המלאכותית.