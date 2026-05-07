1. הבליץ הדורסני שניהלה ש"ס לכיבוש רבנויות ערים בכל רחבי הארץ, אשר הניב לידיה כפרי בשל את כהונת הרב הראשי לתל אביב, משרה רבנית נכבדה בה זכה מועמדה הדיין הרב זבדיה כהן, מול אדישותה של מפלגת הציונות הדתית, שלא גיבתה את המועמדים הסרוגים שנשאו עיניהם לתפקיד הנכבד, עורר חששות בערים נוספות ש"שס לטשה עיניה אליהם.

סדרת הניצחונות של ש"ס במרוץ אל לשכת הרב הראשי בתל אביב, עוררה דאגה בקרב הציבור הסרוג בכמה ערים שבהן קיימות קהילות סרוגות תוססות. הרב יובל שרלו , ראש המרכז לאתיקה בארגון רבני צוהר, טען בראיון ברדיו 103FM כי הציבור הדתי לאומי איבד את הכהונה החשובה בתל אביב, ובערים חשובות אחרות (באר שבע, ראש העין, גדרה, קרית אונו, גבעתיים, הוד השרון ועוד) מפני שמפלגת 'הציונות הדתית', לא גיבתה את הרבנים המועמדים הדתיים לאומיים ולא יצאה למלחמת חורמה לבחירתם - ואילו המערכות החילוניות בערים השונות העדיפו מול ש"ס, את האינטרס פוליטי.

2.בתל אביב חברו לתבוסת המועמדים מהמחנה הדתי לאומי שורה של גורמים: מפלגת 'הציונות הדתית' שהפקירה את השער במגרש הכדורגל שבו הפגינה ש"ס את שליטתה הווירטואוזית בכדור והניחה לש"ס לשחק מול שער בלתי מאוייש. בנוסף התארגנו חברי מועצת העיריה מן השמאל שנהפכו אוטומטית לחברי הגוף הבוחר, לסיכול בחירתו של כל מועמד דתי לאומי. הרבנים הדתיים לאומיים הפכו לאימת השמאל הפרוגרסיבי. אחד המועמדים שפרש מהמירוץ סיפר לי על שיחות טלפוניות 'משפילות ובלתי מכובדות' שקיבל מאת חלק מנציגי השמאל בגוף הבוחר שגידפו כאחרוני הריקים בשוק: "אנחנו נעשה הכל כדי לסכל את בחירתך. אין לך שום סיכוי. תל אביב לא צריכה רב מיסיונר שיסתובב בבתי הספר ויקיים פעילות מיסיונרית להנחת תפילין. אנחנו זוכרים היטב את התפילה המיסיונרית שאירגנתם אתם, הסרוגים, בכיכר דיזנגוף בליל כיפור, והפכתם אותה לתרגיל יח"צני מביך מסוג 'נא העין'. בחירה בך היא תמיכה בהמשך המלחמה, שאתם 'אוכלי מוות' שכמותכם סוגדים לה, ותמיכה בהמשך כהונתו של ביבי, שגם לו אתם סוגדים, כאילו למשיח, ודרכו מגבים את המהפכה המשפטית. אתם הסרוגים 'אוכלי מוות'. אנחנו נבחר במועמד החרדי. הוא בהחלט איננו מהווה שום איום על חילוניותה של תל אביב. אתה חיי להסיר מועמדות". לאחר אותה שיחה טלפונית משך הרב את טופס המועמדות שלו ויצא מן המירוץ.

3.בראיון המשודר התייחס הרב שרלו לניצחונה של ש"ס מול השער הריק של הציונות הדתית: "הדבר הזה מלמד על התייחסויות שתי תנועות ענקיות לרבנות. מצד אחד העולם הציוני-דתי הפוליטי לא שם את זה בראש מעייניו. הוא נלחם על דברים אחרים, ומוכן למכור את שאלת הרבנות ואת אופייה של היהדות לדברים אחרים. זו החלטה לא נכונה לדעתי, אבל לגיטימית", אמר הרב שרלו. "הצד השני של המטבע הוא שהמערכת החילונית, יש לה אינטרסים פוליטיים כאלה או אחרים, וכל זה לא מעניין את הגופים הבוחרים. הצירוף של שני הדברים האלה מביא לכך שבשורה התחתונה רוב מוחלט של תוצאות הבחירות מביא לבחירה של רב שהמרחק בינו לבין תושבי העיר שלו מאוד גדול", סיכם הרב שרלו.

לדבריו, אין לרב עיר סמכויות חוקיות רבות, אך לא זה העניין. "אני משווה אותו למוסד נשיא המדינה. לנשיא אין הרבה סמכויות פוליטיות או חוקיות, אבל הוא מקבל במה עצומה, והוא יכול לנצל את היותו שם כדי לקדם ערכים משותפים, ולקרב בין חלקים בעם. זו עמדה בעלת משמעות עצומה ערכית ורוחנית".

4.בעיר רעננה (גילוי נאות: שהח"מ מתגורר בה), שבה נותרה משרת הרב הראשי פנויה מאז סיים תפקידו בעיר הרב הראשי יצחק פרץ, שהיה מראשי ש"ס ושר מטעמה בקואליציית יצחק שמיר, הוטרדה הקהילה הדתית לאומית, ממן החשש שמא תכתיב לה ש"ס לה רב ראשי חרדי, ממאגר מומלצי ש"ס, בטענה שהכהונה הרמה הזו כבר היתה בשליטתה. חשש זה נגוז, ברגע שהתברר שלכהונה הרמה מוזכרים שני מועמדים 'סרוגים' מובילים לתפקיד הרב הראשי: הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר רעננה, וכיום אחראי על מערכת הכשרות בה, תלמיד חכם משכמו ומעלה, חריף ובקיא, מראשי מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה, שעוסק במציאת פתרונות הלכתיים בסוגיות כלכליות, ורב קהילות 'משכן מיכאל'; וכן שותפו-עמיתו לכהונת רב של אותהקהילה, משכן מיכאל', הרב אביחי קצין, בן למשפחה רעננית ותיקה ששורשיה נטועים באדמת רעננה מאז נוסדה עיר השרון לפני מאה שנה.

על פי כללי המשחק שנלמדו מהליכי בחירת רבה של תל אביב, עשויה תמיכתו של ראש העיר להכריע באשר לאישיות התורנית שתזכה בתפקיד. וראש העיר רעננה, חיים ברוידא, גם הצהיר בפומבי כי לא יניח לש"ס להכתיב לו מי יאייש את כס הרב הראשי בעירו, ולמקורביו אמר כי תמיכתו מובטחת לרב קצין. מבלי להיכנס עסקי נבואה, נראה כי עמדתו של ראש העיר תכריע את הכף, לטובת הרב קצין. המירוץ של הרב קצין לכהונת הרב הראשי בעיר הולדתו פותחת פתח בפני מפלגת הציונות הדתית ל'חזרה בתשובה' - לתמוך ברב סרוג במירוץ ברעננה, וכבר רמז יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר סמוטריץ' כי הוא תומך בבחירת הרב קצין. תמיכה זו בה זוכה הרב קצין, עשויה להניע גם את ש"ס לתמוך במועמדותו, כי שהתבטא אחד מראשיה כי מפלגתו תתמוך, "במי שהרעננים רוצים".

5. עם זאת נראה כי בחירה בין השניים לא אמורה לפגוע במעמדו של הרב אישון, שזוכה למעמד מכובד בעיר, בזכות נועם הליכותיו וידענותו העצומה בשבילי ההלכה והודות לשיעוריו הנמסרים ברעננה ובמכונים תורניים אחרים המהווים מלאכת מחשבת של בקיאות ושליטה מרתקת במקורות ההלכה וחריפות תורנית.

הרב קצין, בוגר בית הספר הממ"ד 'יבנה' ברעננה, וחטיבת הביניים קריית יעקב הרצוג בכפר סבא, למד בישיבת ההסדר כרם ביבנה, ובכולל ארץ חמדה. בהיותו במסלול ההסדר, שירת בשיריון ולחם כנהג טנק מגח במלחמת לבנון הראשונה.במלחמה בלבנון איבד את רגלו מחדירת פגז (שלא התפוצץ) לטנק שלו. אחר תקופת השיקום שב למסלול לימודיו בישיבת כרם ביבנה, ובהמשך הוסמך לרבנות וקיבל תעודת כושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל.