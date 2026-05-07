משטרת טורונטו בקנדה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת בחודש מרץ, אחד בטורונטו ואחד בעיר ווהן הסמוכה.

לפי הודעת המשטרה, הוא מואשם בשורת עבירות נשק והשחתת רכוש לאחר שנגרם נזק לדלתות המבנים, ללא נפגעים בנפש.

עוד נמסר כי היחידה ללוחמה בטרור השתתפה בחקירה.

מדובר במתקפות שהתרחשו בליל ה-6 במרץ. זמן קצר לפני חצות הוזעקו שוטרים לבית הכנסת בוואן, עם ההגעה גילתה המשטרה נזק בדלתות הכניסה שנגרם מירי. למרבה המזל, שני אנשים שהיו בחדר התפילה בזמן האירוע לא נפגעו.

כ-20 דקות לאחר מכן התקבל דיווח נוסף על ירי בבית כנסת בטורונטו. השוטרים שהגיעו אישרו כי הכניסה למבנה ניזוקה באופן תואם לירי.

מפקד המשטרה מיירון דמקיב אמר: "תקריות אלו היו מעשה אלימות נורא נגד הקהילה היהודית בערים שלנו".