ממשלת ישראל צפויה לאשר בשבוע הבא את הצעתו של שר המורשת הרב עמיחי אליהו להקמת מרכז מורשת לאומי באתר עטרות שבצפון ירושלים אשר יוקדש בין היתר להנצחת גיבור ישראל סא"ל יוני נתניהו ולמורשת מבצע יונתן (אנטבה), לקראת ציון 50 שנה למבצע החל בשנה זו.

אתר עטרות נחשב לאחד מנכסי המורשת הייחודיים בישראל, בשל השילוב ההיסטורי בין ראשית ההתיישבות החלוצית מצפון לירושלים לבין פעילותו של שדה התעופה הראשון של העיר.

המיזם החדש ישלב בין סיפורם של חלוצי מושב עטרות אשר הוקם בשנת 1922 לאחר שנות התיישבות מאתגרות והיווה נקודת אחיזה אסטרטגית מבודדת לבין סיפורו של שדה התעופה ההיסטורי שפעל במקום מאז 1924 ושימש במשך עשרות שנים כשער האווירי של ירושלים.

המושב עטרות עמד במוקד קרבות קשים במלחמת העצמאות, עד לפינויו והחרבתו בשנת 1948, וסיפור גבורת מתיישביו מהווה נדבך מרכזי במאבק על ירושלים. לצד זאת, מבני שדה התעופה הנטושים, ובראשם הטרמינל ההיסטורי, ישוקמו ויהפכו למרכז מורשת חי שיציג את התפתחות התעופה בארץ ואת מקומה של ירושלים בציר התעופה האזורי.

במרכז החדש יוקם אגף ייעודי להנצחת "מבצע יונתן" בה לוחמי צה"ל ביצעו פעולת חילוץ נועזת באוגנדה, במהלכה שוחררו 105 בני ערובה. המבצע, שעליו פיקד סא"ל יוני נתניהו, אחיו של רוה"מ בנימין נתניהו, הפך לסמל בינלאומי של נחישות, אומץ וערבות הדדית.

על פי משרד המורשת, החיבור בין אתר תעופתי היסטורי לבין סיפור המבצע מדגיש את רצף העוצמה האווירית והריבונות הישראלית.

עלות תכנון הקמת מרכז המורשת יעמוד על סך של 3 מיליון שקלים שמגיעים מתקציב משרד המורשת לשנת 2026 שכבר אושר.

הרב עמיחי אליהו שר המורשת מסר: "מדובר במהלך היסטורי שמחבר בין חלוציות, גבורה וריבונות. הקמת מרכז המורשת בעטרות תבטיח שסיפורם של מתיישבי המקום ולוחמי ישראל, ובראשם יוני נתניהו, יונצחו באופן חי ונגיש לדורות הבאים, תוך הפיכת האתר למוקד חינוכי ותיירותי משמעותי בירושלים ובישראל כולה".