פרשה קשה מטלטלת את היישוב מירון: רב קהילה בן 54 נעצר הלילה (חמישי) על ידי חוקרי המחוז הצפוני של המשטרה, בחשד לביצוע עבירות מין חמורות.

המעצר, שהפך הלילה מגלוי לסמוי, הוא תוצאה של חקירה אינטנסיבית שהחלה בעקבות מספר תלונות שהצטברו במהלך החודש האחרון.

על פי הודעת המשטרה, החוקרים אספו ראיות וממצאים שקשרו את הרב לחשדות המיוחסים לו. החשוד הועבר לחקירה בתחנה, ובמהלך היום הוא יובא בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו.

במשטרה מדגישים כי ייתכן שישנם נפגעים נוספים וקוראים לציבור: "כל מי שנפגע או מחזיק במידע רלוונטי מתבקש לפנות ולהגיש תלונה".

עוד לפני המעצר מספר רבנים, שנחשפו לעדויות הקשות נגד החשוד, פרסמו מכתב פומבי יוצא דופן בחריפותו.

במכתב כתבו הרבנים שמואל אליהו, ציון בוארון, אהרון ירחי, אהרן כהן, אברהם יצחק שוורץ, חנניה פולק ויהודה דנה: "הגיעו בפנינו עדויות חמורות על מי שמציג עצמו כצדיק, אבל עושה מעשים חמורים באיסורי עריות שהתורה הקדושה אסרה ולא נוכל לפרטם מפני הצניעות. קיבלנו עדויות של תלמידיו על הפחדות ואיומים כלפי אלו שנפגעו ממנו. הוא זומן לבית הדין וסירב לשתף פעולה ומפאת חומרת העדויות, אנו מביעים דעתנו וקוראים לציבור להתרחק ממנו וממעשיו הרעים ולא לשמוע הדרכות ושיעורים ממנו".

הרבנים הוסיפו כי "אנו מחזקים ידי הנפגעים ממנו, וקוראים לכל אלו שיודעים על מעשיו הרעים לפנות לרשויות החוק".

עו"ד לילי גץ הורוביץ, מנהלת פורום תקנה, ציינה בעקבות מעצרו של הרב ממירון: "החשדות בפרשה הזו מזעזעים ומצטרפים לשורה ארוכה וכואבת של מקרים שבהם בעלי סמכות רוחנית מנצלים לכאורה את מעמדם כדי לפגוע בנשים ובחסרי ישע. אין מציאות שבה בשם התורה, הקדושה או הרוחניות מותר לפגוע באדם. מדובר בעיוות חמור ובסטייה מוחלטת מדרכה של תורה. כל אדם בר דעת מבין שאין כאן קדושה או שליחות רוחנית, אלא ניצול זדוני ומרושע של אמון, תמימות וסמכות לצורך פגיעה באחר, ולכן יש לטפל במקרים כאלה בכל חומרת הדין למען ישמעו וייראו. לצד זאת, יש לעודד נפגעות ונפגעים להתלונן ולספר, משום שזו הדרך העיקרית לעצור פגיעות נוספות ולהחזיר את תחושת הביטחון לקהילה".