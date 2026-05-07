ברקו מפרגן לצבי סוכות: "היחיד שהגיע לטפל בפרוטקשן" באדיבות רשת 13

במהלך ראיון בערוץ 13 שעסק בתופעת הסחיטה והאלימות נגד בעלי עסקים, פרגן המגיש אייל ברקוביץ באופן מפתיע לח"כ צבי סוכות על הטיפול בפרוטקשן, בעקבות תיעוד שפורסם מעימות של האחרון עם עבריינים בטובא זנגרייה.

בפתיחת הראיון שיתף יריב בן עמי - ממובילי המיזם "עד כאן" להגנה על תושבי הצפון, על השתלטות גורמי הפשיעה על בעלי עסקים בצפון ותחושת אובדן המשילות בקרב התושבים, אך ציין כי ח"כ סוכות הוא הגורם הממשלתי היחיד שהגיע לשטח. "הוא היחיד שבא לראות בעיניים את מה שקורה כאן, ואני מעריך אותו על זה", אמר.

לשאלת ברקוביץ מדוע חבר כנסת צריך ללכת להתעמת עם עבריינים, הבהיר ח"כ סוכות כי הגיע בעקבות פנייתם של בעלי עסקים שנפגעו בעצמם מאותם עבריינים והדגיש כי חייבים לעשות שינוי מערכתי בטיפול בתופעה. “עצם זה שיריב בן עמי מעז לדבר בפנים גלויות - הוא גיבור ישראל", הוסיף.

בתגובה לטענות שעלו בפאנל כי הגעתו נובעת משיקולים פוליטיים, יצא ברקוביץ להגנתו של סוכות והבהיר: "אפשר להגיד מה שרוצים - אבל הוא היחיד שבא לשם".

סוכות חזר והדגיש את דרישתו להכניס את השב"כ לטיפול בתופעת "טרור הפרוטקשן": "אם ביו"ש המחלקה היהודית יודעת לרדוף אחרי מספר מצומצם של נערים בני 16 ששורפים רכבים, לא ייתכן שהשב"כ לא נכנס לאירוע שבו יורים על אזרחים בביתם הפרטי, רכבים נשרפים ובעלי עסקים נסחטים על בסיס יומי".

את הראיון סיכם ברקוביץ בקריאה ישירה לח"כ סוכות: "תמשיך לעשות עבודה טובה בפרוטקשן".