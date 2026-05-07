מסמך פנימי של אגף המבצעים בצה"ל, שהופץ כבר במאי 2025 תחת הנהגת האלוף עודד בסיוק, חזה את האיום המרכזי שגובה כיום מחיר כבד בחזית הצפון - רחפני נפץ מבוססי סיב אופטי, כך חשף הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל.

המסמך קבע כי שטח של 15-20 ק"מ מקו המגע הופך ל"שטח חשוף" שבו מפקדות, חניונים ותנועת כוחות נמצאים תחת איום מתמיד.

לצד האזהרות הוצעו גם מספר פתרונות - ביניהם הצטיידות ברובי ציד הנחשבים יעילים להפלת רחפנים בטווח קצר, הגנה על נכסים חיוניים ומפקדות באמצעות מערכות ירי אוטונומיות ושימוש נרחב ברשתות הסוואה עיליות והטמעת האיום באימונים ובהכשרות.

למרות שהמסמך הופץ לזרוע היבשה, אגף התכנון ומפא"ת, התהליכים לא בוצעו בזמן. רק בשבועות האחרונים - לאחר ששני חיילים ואזרח נהרגו ועשרות נפצעו מאיום זה - החלו בצה"ל ובמשרד הביטחון לבצע רכש חירום של רובי הציד והתחמושת הייעודית שנדרשו כבר לפני שנה.

המסמך הסתמך על ניתוח עמוק של שדה הקרב בין רוסיה לאוקראינה, שם הפך השימוש בסיב אופטי לתקן מבצעי כבר ב-2024.

האזהרה המפורשת לפיה ה"עורף" במרחק 20 ק"מ אינו בטוח עוד, התממשה במלואה בחודשים האחרונים, כשהכוחות בשטח נאלצים להתמודד עם האיום ללא המענים הטכנולוגיים והפיזיים שנדרשו בזמן אמת.