רשת NBC דיווחה הלילה (לחמישי) כי המבצע השאפתני לפתיחת מצר הורמוז, אותו כינה טראמפ "מבצע חופש", הוקפא בשל משבר אמון חריף עם בעלות הברית במפרץ, ובראשן סעודיה.

על פי הדיווח, בריאד הופתעו לחלוטין מהפוסט של טראמפ ביום ראשון, שהכריז על המבצע. יורש העצר מוחמד בן סלמאן שיגר מסר תקיף לוושינגטון - סעודיה לא תאפשר שימוש בבסיסי חיל האוויר שלה או במרחב האווירי שלה לטובת המבצע. טראמפ ובן סלמאן שוחחו ישירות, אך לא הגיעו לפשרה. בשל כך טראמפ נאלץ לסגת מהמבצע כדי לשמר את הגישה האסטרטגית למרחב האווירי הסעודי.

בעוד המבצע הצבאי הוקפא, הלחץ המדיני גובר. ה"וול סטריט ג'ורנל" חשף את רשימת הקווים האדומים שהציב ממשל טראמפ לטהרן כבסיס למשא ומתן של 30 יום.

תנאי הסף יהיו: הצהרה איראנית רשמית על זניחת השאיפה לנשק גרעיני, השבתת המתקנים בפורדו, נתנז ואספהאן, הפסקה מוחלטת של עבודה גרעינית במתקנים מבוצרים מתחת לאדמה וביקורת של פקחים לפי דרישה וסנקציות מיידיות על כל הפרה.

ארה"ב דורשת הקפאה של 20 שנה על העשרת אורניום ומסירת כל המלאי הקיים. בתמורה, טראמפ מציע מתווה מדורג: פתיחת מצר הורמוז והקלת המצור על הנמלים יבוצעו שלב אחר שלב, במקביל ליישום ההסכם. כ"גזר" ראשוני, ייתכן שיופשרו נכסים איראניים כבר עם תחילת השיחות.