תיעוד מלבנון | השמדת משגרי רקטות ששימשו לירי לעבר ישראל צילום: דובר צה"ל

במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול יכולות האש של חיזבאללה, ביצע אתמול (רביעי) חיל האוויר בשיתוף פיקוד הצפון גל תקיפות משמעותי בדרום לבנון.

במהלך הפעילות הותקפו למעלה מ-15 תשתיות טרור במרחבים שונים, תוך התמקדות בשרשרת הייצור והאספקה של הארגון.

בין היתר הושמדו משגרים שהיו מוכנים לירי לעבר ישראל, מחסנים ואתרי ייצור אמצעי לחימה של חיזבאללה וכן מבנים ומפקדות צבאיות.

במקביל לתקיפות, חיזבאללה ממשיך לנסות ולפגוע בכוחות צה"ל הפועלים קרקעית. בשעות האחרונות דווח על מספר אירועים בהם שוגרו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי.

הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אך בצה"ל מבהירים כי אין נפגעים.