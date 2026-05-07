בשיאו של מסע מסורתי ומאתגר במהלך ל"ג בעומר, נחשף השבוע שמו של הגרעין החדש של תנועת הנוער עזרא: גרעין קמה.

למעלה מ-1,000 חניכי וחניכות שכבת ט' (קבוצת "אורות") התבשרו על השם שמסמן את הפיכתם מחניכים לבוגרים, ומתחילת דרכם כדור המנהיגות הבא של התנועה והקהילה.

בחירת השם "קמה" אינה מקרית, והיא נושאת השנה מטען רגשי ולאומי כבד במיוחד. בתנועת עזרא מדגישים כי השם נבחר כדי לשקף את הרוח הישראלית בתקופת המלחמה - היכולת לצמוח מתוך השבר הגדול אל עבר עשייה משמעותית ותקומה לאומית.

במהלך המסע, עברו החניכים פעילויות שנועדו להעמיק את השילוב המאפיין את התנועה: חיי תורה עם דרך ארץ ישראלית.

מזכ"ל התנועה, לירן גרוס, הסביר את המשמעות מאחורי הבחירה. "השם מבטא את התביעה לקום מתוך הכאב והשבר אל עבר בניין. כמו שדה שהבשיל לאחר עמל וציפייה, כך גם דור החניכים נקרא להרים את הראש ולהבין את גודל השעה. עם ישראל קם מתוך המלחמה ובוחר שוב בחיים. חניכי הגרעין נקראים להיות עילית שמשרתת את עמה ואלוקיה".

מעתה, חברי גרעין קמה יתחילו להוביל פרויקטים חברתיים, להדריך בסניפים ולהוות את חוד החנית של העשייה התנועתית ברחבי הארץ.