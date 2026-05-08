השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קיים השבוע סיור ברחובות יפו, אשר הוגדר על ידו כ"סיור משילות". לסיור התלוו בכירי משטרת ישראל שסקרו בפני השר את המצב הביטחוני והמשטרתי בגזרה.

"שמחתי לשמוע שיש ירידה באירועי הרצח והירי. חשוב לי מאוד שהמשטרה תתעסק גם במקרים היותר קטנים", אמר בן גביר במהלך הסיור.

ניצב חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ציין בפני השר כי "יש אפס סובלנו לכל סוגי האלימות. יש ירידה של 30% באירועי הרצח והירי וזה משמעותי מאוד".

במהלך הסיור התפתח עימות מילולי בין השר לבין מספר תושבים מקומיים שנכחו במקום. התושבים קראו לעברו של השר, "תלך מפה, אין לך מה לעשות כאן", והביעו מחאה על נוכחותו בשכונה.

השר בן גביר לא נותר חייב והשיב לקריאות התושבים באופן ישיר. "אנחנו בעדכם. מי שנורמטיבי שיישאר כאן ומי שלא - שילך".

בסיכום הביקור אמר "המשילות מתחילה מהדברים הקטנים. גם עבריין שמטריד, גם בן נוער שצועק לעבר אישה יהודיה זה משהו שצריך לטפל בו. יש גם תוכנית מקיפה לטיפול באלימות בני נוער ובכלל אנחנו מטפלים בכל העניינים. אני עושה מה שלא עשו 30 שנים במשטרת ישראל".