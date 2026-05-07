בחודשים האחרונים ליאור שליין, הסנדאפיסט והבעל-של, מצא תחביב חדש; הוא מגיע למכינות קדם צבאיות וישיבות ושוטח בפני הצעירים את השקפת עולמו.

בסרטונים שפרסם, שליין מציב עובדות כפי שהוא רואה אותן, אך נתקל לא אחת בשאלות מאתגרות מהקהל הצעיר שמביע בקיאות מפתיעה לטובה בענייני אקטואליה ופוליטיקה. באחד הסרטונים קובע שליין ברוב פומפוזיות ש"אין 'דיפ סטייט' בישראל... זה נגמר ב-77"

שליין מתעלם כמובן ממהפכת "הכל שפיט" של אהרן ברק המאפשרת את התערבותו חסרת המעצורים של בג"ץ בכל עניין שהוא רואה לנכון בין היתר בשל הרחבת זכות העמידה והפעלה בלתי סבירה של עילת הסבירות. שליין לא טורח לציין ששופטי בג"ץ פוסלים חוקים שהכנסת, ידו הארוכה של העם, חוקקה. זה בדיוק מה שקרה כאשר תיקון צמצום עילת הסבירות, חוק יסוד שחוקק בתמיכה של 64 ח"כים, נפל על חודו של קול, בהחלטה שערורייתית של בג"צ בינואר 2024 בתחילתה של מלחמת חרבות ברזל, כשאנו סופגים אבדות של חיילים ולמעלה מ-100 חטופים עדיין בעזה! אבל לשיטת שליין - אין דיפסטייט. אין שלטון צללים שקובע ומיישם מדיניות מאחורי הקלעים. ברור.

ומה נגיד על הדיון בבג"ץ האם השר איתמר בן גביר יכול לכהן כשר או לא, למרות שלא קיימת שום סמכות בחוק לדון בכך? כששליין מפציר "זה נגמר ב-77" הוא יודע טוב מאוד את מה שמחנה הימין הבין באיחור ניכר: שם זה רק התחיל. מאמצי הנדסת התודעה של שליין מרשימים אך מתרסקים כל פעם מחדש נוכח המציאות והוא מגלה שגם על הנוער אי אפשר יותר לעבוד כל כך בקלות.

הרי גם הם שמעו שבג"ץ פסל כל מתווה שנחקק להוצאת המסתננים שכבשו את דרום תל אביב מישראל והיום אנחנו רואים את התוצאות של ההחלטה חסרת האחריות הזו: כנופיות שמהלכות אימים על ילדים בכל רחבי הארץ. נזכיר שבספטמבר 2013, בג"ץ פוסל (בג"ץ אדם) את תיקון מס' 3 לחוק למניעת הסתננות שאפשר כליאה של מסתננים ל-3 שנים. הכנסת מנסה שוב ובספטמבר 2014, בג"ץ שוב פוסל (בג"ץ דסטה) את תיקון מס' 4 לחוק, שהחליף את הקודם, והורה על סגירת מתקן השהייה "חולות" תוך 90 יום. גם בשנים שלאחר מכן (כמו ב-2015) נפסלו סעיפים דומים, ובינואר 2018 הוציא בג"ץ צו זמני נגד גירוש מסתננים למדינה שלישית.

כך, נבחרי הציבור שאנחנו בחרנו ליישם מדיניות שתשמר כאן מדינה יהודית ושתושבים בדרום תל אביב לא יצטרכו לגור בסודן 2 אבל שופטי בג"ץ החליטו שזה בכלל לא משנה מה הכנסת מחוקקת או הממשלה מחליטה, המסתננים יישארו. אם זה לא דיפ סטייט, מה זה דיפ סטייט?!

אחת העדויות הבולטות לשליטת הדיפסטייט הוא התערבותו הבוטה של בג"ץ במה שלימים נודע כ"בג"ץ הפרימטר", שדן במאי 2018 באופן התנהלות צה"ל אל מול העזתים שהתקרבו לגדר בעזה במסווה של הפגנה. התוצאות המדממות נחרטו במוחנו ב-7/10. ויש עוד דוגמאות למכביר על הפצ"ריה שהגבילה את הוראות הפתיחה באש של חיילי צה"ל ולמעשה גרמה לאפקט מצנן ומשתק חיים עבור החיילים, על בג"ץ שכופה שילוב נשים בצה"ל בתפקידי לוחמה תוך אפס הבנה בתחום המומחיות הנדרש כדי לקבל החלטה דרמטית שכזו.

ואיך לא, הפקידה הבכירה בישראל, ירום הודה, היועמ"שית, שבמקום לייצג את הלקוח שלה - הממשלה - מופיעה נגדו בבית המשפט! פוטרה והושבה לתפקידה על ידי חבריה בחונטה המשפטית. היום אי אפשר לפטר אפילו פקיד אחד בלי שכל המערכת המשפטית תשתולל. איך בדיוק הפצ"רית הבזויה יושבת בבית במקום לשבת בכלא כל חייה על פיגוע ההסברה הכי גדול נגד חיילי צה"ל!? שליין צודק. זה לא דיפסטייט, זה דיפסטייט על סטרואידים. הספין הכי עלוב שלו הוא להאשים את הממשלה בטבח שמיני עצרת כי הכח היה אצלם. אבל איזה באמת כח יש להם?! אפילו את הסרבנות הדיפסטייט בצה"ל הכיל.

אבל הטיעון אולי הכי מתריס של שליין הוא שהממשלה אחראית לפילוג בעם. לא ברור איך אדם שעיניו בראשו, יכול לעמוד מול בני אדם בריאים ופשוט לשקר במצח נחושה ובלי פרומיל של בושה. הרי כולנו היינו שם וראינו מה באמת קרה על איילון. ועוד לפני; ממשלות שמאל הובילו את המהלכים הכי דורסניים נגד הימין על חודו של קול והימין תמיד כיבד את הכרעת הרוב. הימין שמר על כללי המשחק. מעולם לא שרף את המדינה, לא השבית משקים, לא סגר שדות תעופה, לא השבית בתי חולים ואוניברסיטאות, לא שיבש את חייהם של מיליונים מכיוון שמדיניות הממשלה לא לרוחו.

אז מי באמת קורע ומשסה פה? ממשלה שמיישמת את מדיניות הרוב ופועלת לתיקון מינורי של מערכת המשפט או שליין וחבריו שבשם האמת הסלקטיבית שלהם, החליטו שכל האמצעים כשרים כולל החרבת המדינה והיום, הוא עוד מעז לעמוד בפני הילדים של קיץ 23 להטיף להם מוסר. איך אומרים אצל שליין? בושה, בושה, בושה.

הכותבת היא משנה לראש מועצת זכרון יעקב, יזמת חברתית, ופעילה למען קידום זכויות נשים להגנה עצמית