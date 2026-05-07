הרצוג עם אנשי הקהילה היהודית בפנמה איתי בית און, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

לאחר המפגשים המדיניים בארמון הנשיאות, הקדישו אמש (רביעי) נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל זמן לקהילה היהודית בפנמה.

במפגש יוצא דופן שנערך בקהילה, התקבלו בני הזוג הרצוג על ידי מאות תלמידים ששרו "הבאנו שלום עליכם", באירוע שהפך למפגן של תמיכה הדדית וגאווה לאומית.

במהלך הביקור קיימו הנשיא ורעייתו שיח פתוח עם בני הנוער. התלמידים, שהתעניינו במצב הביטחוני בישראל ובחיי היום-יום של הנשיא, שמעו ממנו על האחריות הכבדה ועל חשיבות הקשר בין ישראל לתפוצות, במיוחד בתקופה שבה האנטישמיות גואה במקומות רבים בעולם.

במפגש המורחב עם מנהיגי הקהילה, בהשתתפות נשיא המועצה המרכזית מקס ג'ו הררי ונשיא הקונגרס היהודי אלן פרליס, עמד הנשיא על הייחודיות של הקהילה המקומית.

הרצוג הביע התפעלות מכך שרבנים מכל הזרמים והקהילות בפנמה עובדים יחד בהרמוניה. הוא ציין לטובה את ממשלת פנמה, המאפשרת ליהודים לחיות בביטחון אישי מלא ולקיים את אמונתם בראש מורם.

הנשיא ביקש להעביר מסר לדור הצעיר. "היו גאים בזהותכם היהודית, לעולם אל תוותרו על האמונה והתקווה, ותצעדו תמיד בראש מורם. לכל יהודי בעולם צריכה להיות הזכות לחיות בשלום ולקיים את יהדותו ללא פחד".