גבר בן 68 הואשם באוסטרליה לאחר שלבש חולצה עם צלב קרס מחוץ לוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות בסידני. המשטרה עצרה אותו ביום רביעי בסביבות השעה 11:00 בבוקר.

האיש נראה משוטט ליד המקום כשהוא לובש חולצה לבנה עם צלב קרס כחול ומגן דוד בתוכו, ועליה הסיסמה: "אנטישמיות. גאים להיות מואשמים. דברו!". שוטרים קראו לו לעזוב את האזור, אך הוא המשיך להסתובב במקום.

בשעה 14:45 הגיע האיש לתחנת המשטרה שם נעצר. הוא הואשם בהתנהגות פוגענית ליד מקום ציבורי ובהצגת סמלים נאציים אסורים במרחב הציבורי - עבירות לפי החוק המקומי.

לפני מעצרו, מחוץ לוועדה, הגבר אמר שהוא לובש את החולצה לעתים קרובות ברובע העסקים המרכזי של סידני ו"גאה לעשות זאת". הוא שוחרר בערבות וצפוי להופיע בפני בית המשפט ב-27 במאי.

דובר הוועדה המלכותית, החוקרת את האנטישמיות באוסטרליה, אמר שהם מודעים לאירוע ושהנושא מטופל על ידי משטרת ניו סאות' ויילס.

"בטיחות העדים היא בעלת חשיבות עליונה. אנו רוצים להרגיע את העדים שקיימים נהלי בטיחות. הוועדה נחושה לחקור את האנטישמיות באוסטרליה ללא פחד או הפחדה".

במהלך הדיון הפומבי השלישי של הוועדה, נשמעו עדויות קשות מפי יהודים אוסטרלים.

נערה בת 13 סיפרה שחוותה סיוטים במשך חודשים וישנה עם הוריה לאחר מתקפת הטרור בבונדי בחנוכה שבה נהרגו 15 בני אדם. "אני עדיין לא אוהבת לראות את הגשר כשאני נוסעת לבונדי. זה גורם לי להרגיש מודאג להיות ילד יהודי באוסטרליה", אמרה.