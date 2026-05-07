שר התקשורת שלמה קרעי תקף הבוקר בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת פיקוד העורף בעקבות צו בג"ץ להפסקת שידורי תחנות הרדיו החרדיות בצפון.

"אם משפחה חרדית לא תשמע את הצופר, הדם יהיה על הידיים שלכם", הזהיר בראיון לרדיו 'קול חי'.

קרעי, הממונה על אירועי הילולת הרשב"י במירון, סיכם את האירוע השנה כשעמד "בסימן של עצב ושמחה המשמשים בערבוביה".

השר חשף כי למרות השקעת עשרות מיליונים במקום, ההנחיות הביטחוניות הובילו לביטול גורף ברגע האחרון. "הושקעו עשרות מיליונים במקום, עם תשתיות וכל מה שהיה נדרש", ציין בכאב.

השר הדגיש את חשיבות הדוגמה האישית בניהול המשבר הביטחוני במירון: "אף אחד במדינת ישראל לא קיבל ממני היתר, לא משנה מי הוא". קרעי סיפר כי הוא עצמו נמנע מלרדת לציון הקדוש כדי לא לנצל את מעמדו, והמשטרה פעלה ברגישות מול אלו שהגיעו ו"הרגש גבר אצלם על השכל".

בנושא הפסקת שידורי הרדיו החרדי, קרעי האשים את פיקוד העורף בכניעה ללחצים פוליטיים ומשפטיים: "הופעלו עליהם לחצים כבירים מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, שממש כואב לו שהציבור החרדי מקבל משהו". הוא הביע תמיהה על כך שבעוד שבמירון ההתרעות מחמירות, בנושא הרדיו פיקוד העורף טוען כי "הכול טוב".

קרעי הכריז כי בכוונתו להשתמש בסמכותו לפי סעיף 13 לחוק ולחתום על צווים שיורו על המשך השידורים, למרות התנגדות הפרקליטות.