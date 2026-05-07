לאחר הודעת המועצה האזורית שומרון על מהלך של קמפיין ענק לגיוס מאות משפחות לטובת הקמתם של 18 יישובים חדשים בצפון השומרון, המהלך תופס תאוצה.

כבר בקיץ הקרוב יעלו לקרקע לפחות שלושה יישובים חדשים באזור, בהם: טמון, בזק וגנים, כצעד קריטי בחיזוק הנוכחות והאחיזה בקרקע.

את הקמפיין מקדמת מועצה אזורית שומרון יחד עם תנועת אמנה ובשיתוף החטיבה להתיישבות ומשרד ההתיישבות ונועד לגייס מאות רבות של משפחות, לישובים החדשים בצפון השומרון.

אזאת בהתאם לתוכנית מיליון בשומרון שקידם ראש מועצה אזורית שומרון חד עם מהנדסים וגיאוגרפים ואנשי מקצוע במועצה ובהמשך להחלטת הקבינט להקמת הישובים בהובלת השר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

העלייה לקרקע של טמון, בזק וגנים מהווה חוד החנית בתוכנית הרחבה של המועצה, אשר מתקדמת בקצב מהיר וזוכה לתמיכת הממשלה ולסיוע בכל תחומי התשתיות.

ראש המועצה יוסי דגן קרא למשפחות להצטרף לישובים החדשים. "מאז שגורשנו מביתנו לפני כמעט 21 שנים, לא הפסקנו ביחד לחלום, להיאבק ולפעול כדי לחזור לכאן. והנה אנחנו מתקנים, הרסו ארבעה יישובים בצפון השומרון ויבנו 18. אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא הזדמנות שנייה ואנחנו לא מפספסים אותה".

ראש המועצה הוסיף "המציאות מוכיחה שהביטחון נובע רק מאחיזה בקרקע, ואנו נחושים למלא את החלל ההתיישבותי שנוצר בגירוש. גרעין גנים הוא חוד החנית של מהלך רחב בצפון השומרון. והישובים החדשים בזק וטמון וישובים נוספים צפויים לעבות באופן משמעותי את ישובי צפון השומרון ולהפוך את האזור לאחד המקומות הפוריים והחזקים בארץ. אנו יוצקים תוכן מעשי לביטול חוק ההתנתקות - בבנייה, בתשתיות ובנוכחות קבועה בצפון השומרון".