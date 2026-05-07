נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, הורה היום (חמישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להגיש לעיון בית המשפט את תיקו הרפואי העדכני והמלא.

ההחלטה התקבלה במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נתניהו נגד העיתונאי אורי משגב ופעיל המחאה עו"ד גונן בן יצחק, לאחר שאלו העלו טענות בנוגע למצבו הבריאותי.

השופט מזרחי הבהיר כי התיק יוגש במעטפה סגורה ומאובטחת לעיניו בלבד בשלב זה, אך עמד על כך שהחומר יכלול התייחסות ספציפית ומסמך מקורי המלמד על המועד המדויק שבו התגלה סרטן הערמונית אצל ראש הממשלה.

כדי להבטיח את מהימנות הנתונים, הציב השופט תנאים מחמירים להגשת המסמכים: התיק חייב להיות מלווה במכתב מאת רופאו האישי של נתניהו, ד"ר צבי הרמן ברקוביץ. בנוסף הרופא נדרש לאשר בחתימתו כי מדובר בתיק העדכני ביותר המציג את תמונת המצב הבריאותית המלאה של התובע.

דגש מיוחד הושם על המצאת המסמך הרפואי המקורי מזמן האבחנה של המחלה.