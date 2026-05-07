מאות צעירים וצעירות, שעלו לישראל מעשרות מדינות ברחבי העולם, עתידים להתגייס לצה"ל בחודשים הקרובים. אתמול (רביעי) נערך בירושלים כנס "עולים על מדים", במטרה להעניק לצעירים מידע, הכוונה וסיוע לקראת גיוסם לצה"ל.

האירוע נערך ביוזמת התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF, תוכנית "כנפיים" של הסוכנות היהודית, קרן מיראז' ישראל ומשרד העלייה והקליטה ובשיתוף יחידת מיטב בצה"ל.

הכנס נועד להקל על העולים החדשים, המגיעים ממדינה זרה עם שפה ותרבות שונים, ולהנגיש להם את תהליך הגיוס והמערכת הצה"לית, שעשויים להיות מורכבים גם עבור כל ישראלי העומד לפני גיוס.

בכנס השתתפו יותר מ-400 מלש"בים בגילאי 17-22 - כולם עולים חדשים צעירים שהגיעו ארצה בגפם או עם משפחותיהם, ולאחר עלייתם יתגייסו לצה"ל במהלך השנה הקרובה, כחלק מחוק שירות הביטחון.

במסגרת יום זה, צוות של מיטב הקים לשכת גיוס ניידת עם עמדות בהן יכלו המלש"בים להגיש מסמכים במקום ולקבל מידע בנושאי גיוס ומיון, מבחני הערכה פסיכוטכניים ורמת עברית, תנאי שירות, עתודה ותארים מתקדמים ועוד.

במקום נכחו גם נציגים מטעם התוכנית לחיילים בודדים של ארגון "נפש בנפש" ו-FIDF, הסוכנות היהודית, משרד העלייה והקליטה, משרד השיכון והבינוי, צופים גרעין צבר, תוכנית "מתלמידה ללוחמת", מרכז בודדים באגף כח אדם של צה"ל ונוספים, שסיפקו להם מידע והכוונה על זכויותיהם והטבות להם הם זכאים.

בנוסף, במהלך היום התקיים מיצג חילות של 15 יחידות צה"ליות שונות, ביניהן: גבעתי, כפיר, מג"ב, חיל השריון, חיל האוויר, חיל הים, חיל הגנת הגבולות, הגנה אווירית, פיקוד העורף ועוד. הצעירים זכו להיחשף ליכולות ולמשימות השונות של כל יחידה, לשמוע על תפקידים פוטנציאליים ומיונים וכו'.

ד', צעיר בן 22, בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות שעלה מארה"ב ומיועד להתגייס לקרבי סיפר באירוע: "עליתי לישראל לבד כי אני באמת מאמין שזה המקום של העם היהודי ושאני יכול להיות מי שאני בחופשיות. תמיד רציתי לעשות עלייה אבל להורים היה חשוב שאלמד קודם בקולג'. עכשיו שסיימתי, החלטתי שאני רוצה להמשיך בתוכנית המקורית ולעלות לישראל. בגלל שאני בגיל שאני מחוייב להתגייס, הגעתי לפה כדי לקבל עוד מידע ולהבין איך אני יכול לתרום בצורה הכי משמעותית לצה"ל והמצב הנוכחי רק גורם לי יותר לרצות לשרת בקרבי ולהגן על המדינה".

שרגא וייסמן, מנהל התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF, ציין כי "התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש וה-FIDF מחויבת לאפשר לכל צעיר עולה המעוניין או המחויב בגיוס, שירות משמעותי ומוצלח. הלב מתמלא גאווה לראות את הצעירים מעוררי ההשראה האלה שבחרו לעלות לישראל, רובם ללא מערכת תמיכה משפחתית, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואהבת הארץ. האירוע נועד לתת להם נקודת פתיחה חיובית, כלים וביטחון לקראת הגיוס לצה"ל, ולהראות להם שהם לא לבד לרגע. יחד עם השותפים שלנו, אנחנו מחויבים ללוות ולתמוך בהם עד השחרור ואף אחריו."

יו"ר תכנית כנפיים, מרב מנדלבאום, סיכמה "מאז ה-7 באוקטובר אנו רואים התעניינות גוברת בעלייה לישראל, ובקרב צעירים רבים מתחזק הרצון לקחת חלק פעיל בחברה הישראלית, להשתלב בקהילה ולבנות כאן את עתידם. העולות והעולים הצעירים שנמצאים כאן עלו לישראל מתוך תחושת שליחות ואהבת הארץ. רבים מהם בחרו לעלות לבדם והשאירו מאחור משפחה וחברים. יחד עם השותפים שלנו נמשיך להעניק להם מעטפת חמה ומקצועית, כדי שיידעו שהם לא לבד ואנו כולנו המשפחה שלהם בישראל".